Общество

Prooren.ruProoren.ru«Аэрофлот» предложил ваучеры вместо возврата денег за билеты

Позднее уже официальный представитель компании Михаил Демин заявил, что «Аэрофлот» введет ваучеры на перелет за отмену рейса из-за пандемии. Вместо возврата денег пассажиру можно предлагать сертификат на срок до трех лет, говорится в письме Савельева.
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с чего всё началось

«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов

Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.
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