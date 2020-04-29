Общество
Prooren.ru«Аэрофлот» предложил ваучеры вместо возврата денег за билеты
Позднее уже официальный представитель компании Михаил Демин заявил, что «Аэрофлот» введет ваучеры на перелет за отмену рейса из-за пандемии. Вместо возврата денег пассажиру можно предлагать сертификат на срок до трех лет, говорится в письме Савельева.
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с чего всё началось
Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.РБК02:00
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