Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Компания «Аэрофлот» направила в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости услуги из цены билета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника.В источнике
С чего всё началось

Деньги из воздуха: «Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах

В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Такую инициативу Минтрансу направил «Аэрофлот», она была рассмотрена Росавиацией, рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях.
Известия16:01
Подробнее о событии

«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в аэропорту

ТАСС20:03

«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Коммерсантъ20:58

«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной

РБК20:44

«Известия»: «Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в аэропортах

РИА Новости21:45

«Аэрофлот» захотел сделать регистрацию в аэропортах платной

Lenta.ru18:42

Аэрофлот предложил сделать платной еще одну услугу для пассажиров

URA.Ru16:52

В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах

Известия16:30
Интересное

Председатель Евросовета Шарль Мишель нашел немало общего у Молдавии, Грузии и Украины

Председатель Евросовета Шарль Мишель нашел немало общего у Молдавии, Грузии и Украины Председатель Европейского совета Шарль Мишель в среду завершает турне по трем странам "Восточного партнерства" — Молдавии, Грузии и Украине.
Коммерсантъ2 марта в 14:40

Вышла новая версия Zecurion DLP 11

Zecurion, российский разработчик решений для кибербезопасности, выпустил новую версию DLP-системы с возможностью управления инцидентами и рисками информационной безопасности и защитой от широкого спектра корпоративных нарушений.
itWeek3 марта в 14:54