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Коммерсантъ

«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Компания «Аэрофлот» направила в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости услуги из цены билета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника.В источнике
С чего всё началось

Деньги из воздуха: «Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах

В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Такую инициативу Минтрансу направил «Аэрофлот», она была рассмотрена Росавиацией, рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях.
Известия16:01
Официальный комментарий
Михаил Демин, представитель "Аэрофлота"
"Сегодня инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой, все больше людей пользуются онлайн-регистрацией".Радио Sputnik01:56
Подробнее о событии

«Аэрофлот» опроверг введение платной регистрации на рейс

ТАСС01:38

Новости на «России 24». «Аэрофлот» предложил убрать из цены на авиабилеты стоимость регистрации

Вести.Ru01:04

Аэрофлот предложил сделать платной еще одну услугу для пассажиров

URA.Ru16:52

«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной

РБК20:44

«Аэрофлот» захотел сделать регистрацию в аэропортах платной

Lenta.ru18:42

«Аэрофлот» опроверг информацию о введении платной регистрации в аэропорту

РИА Новости00:52

В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах

Известия16:30
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