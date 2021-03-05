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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Компания «Аэрофлот» направила в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости услуги из цены билета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника.В источнике
С чего всё началось

Деньги из воздуха: «Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах

В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Такую инициативу Минтрансу направил «Аэрофлот», она была рассмотрена Росавиацией, рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях.
Известия16:01
Подробнее о событии

В «Аэрофлоте» предложили сделать платной регистрацию в аэропорту

РИА Новости21:45

«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Коммерсантъ20:58

«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в аэропорту

ТАСС20:03

«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной

РБК20:44

«Аэрофлот» захотел сделать регистрацию в аэропортах платной

Lenta.ru18:42

Аэрофлот предложил сделать платной еще одну услугу для пассажиров

URA.Ru16:52

В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах

Известия16:30
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