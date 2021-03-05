Компания «Аэрофлот» направила в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости услуги из цены билета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника.

С чего всё началось Деньги из воздуха: «Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах Предоставить выбор "Аэрофлот" предложил ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков, рассказали "Известиям" два источника в крупных авиакомпаниях. Известия 16:01