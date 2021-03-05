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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Компания «Аэрофлот» направила в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости услуги из цены билета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника.В источнике
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С чего всё началось

Деньги из воздуха: «Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах

Предоставить выбор "Аэрофлот" предложил ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков, рассказали "Известиям" два источника в крупных авиакомпаниях.
Известия16:01
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«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Коммерсантъ20:58

«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной

РБК20:44

В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах

Известия16:30

«Аэрофлот» захотел сделать регистрацию в аэропортах платной

Lenta.ru18:42

Платную регистрацию в аэропортах предложили ввести в России

ФАН17:21

Аэрофлот предложил сделать платной еще одну услугу для пассажиров

URA.Ru16:52

«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в аэропорту

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