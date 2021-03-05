«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах
Компания «Аэрофлот» направила в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости услуги из цены билета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника.В источнике
С чего всё началось
Деньги из воздуха: «Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах
Предоставить выбор "Аэрофлот" предложил ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков, рассказали "Известиям" два источника в крупных авиакомпаниях.
Известия16:01
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