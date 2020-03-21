Коронавирус

ИзвестияИзвестия«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Ранее в субботу в Росавиации сообщили, что в ближайшие три дня россиян эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании. Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 марта

Интерфакс01:30

«Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд стран

Московский Комсомолецвчера в 16:53

«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Lenta.ruвчера в 17:19

«Аэрофлот» приостановит полеты еще в несколько стран из-за коронавируса

РБКвчера в 18:23

«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в семь стран из-за коронавируса

ТАССвчера в 16:40

«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Известиявчера в 16:30

«Аэрофлот» приостановит полеты в несколько стран

РИА Новостивчера в 16:10
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Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 18:02
Общество

Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Lenta.ru 20 марта в 09:56
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК вчера в 17:35
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет 19 марта в 08:59
Музыка

Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни Uno группы Little Big.
Известия 00:39
Авто

Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне

Японская компания рассказала о том, какие именно кроссоверы покупали россияне.
Российская газета 20 марта в 11:03
Происшествия

Названа причина ДТП в Тамбовской области

По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Газета.Ru 02:57
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
News.ru вчера в 16:44
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Политика

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.
Lenta.ru вчера в 21:36
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 07:28
Общество

В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости вчера в 09:32
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM вчера в 06:41
Армия и оружие

КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет

В Северной Корее подтвердили проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта.
РБК 00:03
Энергетика

Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель

Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 02:16
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости вчера в 14:05
Экономика

Назван способ упростить поставки продуктов в российские магазины

Проблемы логистики и доставки продуктов в российские магазины может решить развитие оптово-распределительных центров (ОРЦ), считает гендиректор холдинга «Росагромаркет» Богдан Григорьев.
ФАН 02:36
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Космос

NASA выбрало финалистов программы Explorers

В этом году NASA пока что объявило финалистов в двух из этих категорий — SMEX и MO. Победители будут выбраны в 2021 году, а запуск миссий с ними ожидается в 2025-м.
Индикатор 19 марта в 13:43
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru 02:03
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК вчера в 10:15
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 20 марта в 18:50
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Газета.Ru 01:15
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 20 марта в 14:11
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru 19 марта в 15:48
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