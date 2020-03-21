Ранее в субботу в Росавиации сообщили, что в ближайшие три дня россиян эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании. Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.

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