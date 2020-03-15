Москва, 15 марта 2020, 21:46 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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