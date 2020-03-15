Коронавирус
REGNUM«Аэрофлот» приостанавливает полеты в ряд европейских городов
Москва, 15 марта 2020, 21:46 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Футбол
«Шахтер» потерпел второе поражение в чемпионате Украины
«Шахтер» уступил «Заре» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Это второе поражение донецкого клуба в сезоне.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа
В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведомство.
Технологии
Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса
Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров
Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
Армия и оружие
В США объяснили создание российского «Бурак-М»
Россия разработала буи «Бурак-М», предназначенные для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников противника, на фоне того, что США и их партнеры значительно активизировали свои противолодочные операции, пишет The Drive.
Общество
Собянин ужесточил меры против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Единоборства
Александр Усик: Я болен хэппивирусом
Украинский боксер Александр Усик перед поединком с британцем Дереком Чисорой в суперттяжелом весе пошутил о состоянии своего здоровья.
Политика
Сатановский предрек коронавирусу победу на выборах в США
Коронавирус оказался тестом на прочность для стран, их государственных институтов и общественных систем, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
Космос
SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутниками в момент старта
Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, который должен был состояться 15 марта во Флориде.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Политика
Германия с 16 марта закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией
Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Минпросвещения рекомендовало школам перейти на удаленное обучение при необходимости.
Общество
Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Кристина Кормилицына / "Известия" Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией.
Футбол
Бегович – о коронавирусе в Италии: люди не понимают, как здесь плохо
32-летний боснийский вратарь «Милана» Асмир Бегович рассказал о нынешней ситуации в Италии в связи с большим количеством заражённых людей коронавирусной инфекцией.
Общество
Король Испании отказался от наследства своего отца
Король Испании Филипп VI принял решение об отказе от наследства, которое он мог бы получить от своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса I. Об этом говорится в заявлении испанского королевского дворца.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Армия и оружие
Источник рассказал, что мешает кораблям НАТО вести разведку близ Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам РФ в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на берегу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Кино
Премьеру «Форсажа 9» из-за коронавируса перенесли на год
Пандемия коронавируса продолжает собирать нехорошие плоды с пажитей киноиндустрии: премьеру девятой части сверхуспешной серии Universal "Форсаж" отложили почти на год.
Хоккей
Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов работникам стадиона «Флориды»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов временным сотрудникам домашней арены клуба.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Под Иркутском арестовали обвиняемого в убийстве ребенка
По обвинению в убийстве 4-летней девочки, совершенном в 2004 году в Иркутской области, арестован 41-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Общество
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко
За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.