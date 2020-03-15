Москва, 15 марта 2020, 21:46 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Энергетика Мировые цены на нефть упали на 5% Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.

Армия и оружие В США объяснили создание российского «Бурак-М» Россия разработала буи «Бурак-М», предназначенные для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников противника, на фоне того, что США и их партнеры значительно активизировали свои противолодочные операции, пишет The Drive.

Общество Собянин ужесточил меры против коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.

Единоборства Александр Усик: Я болен хэппивирусом Украинский боксер Александр Усик перед поединком с британцем Дереком Чисорой в суперттяжелом весе пошутил о состоянии своего здоровья.

Политика Сатановский предрек коронавирусу победу на выборах в США Коронавирус оказался тестом на прочность для стран, их государственных институтов и общественных систем, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Общество Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС Кристина Кормилицына / "Известия" Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией.

Общество Король Испании отказался от наследства своего отца Король Испании Филипп VI принял решение об отказе от наследства, которое он мог бы получить от своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса I. Об этом говорится в заявлении испанского королевского дворца.

Армия и оружие Источник рассказал, что мешает кораблям НАТО вести разведку близ Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам РФ в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на берегу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Политика Киев закрыл КПП «Станица Луганская» Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия Под Иркутском арестовали обвиняемого в убийстве ребенка По обвинению в убийстве 4-летней девочки, совершенном в 2004 году в Иркутской области, арестован 41-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.