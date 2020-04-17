Общество

ТАССТАСС«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения". Об этом журналистам сообщила официальный представитель авиакомпании Юлия Спивакова.
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с чего всё началось

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля. В данный момент билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить с 1 августа. Техническая возможность приобрести билеты до этой даты отсутствует.
Коммерсантъвчера в 17:27

Подробнее о событии

«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу

RT на русском03:34

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов за рубеж, чтобы снизить нагрузку на колл-центр

Интерфакс03:50

«Коммерсант»: «Аэрофлот» закрыл продажи билетов за границу почти до конца лета

URA.Ruвчера в 18:42

«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

ТАСС03:20

Билеты на международные рейсы «Аэрофлота» стали недоступны до августа

REGNUM02:33

Главные новости к утру 17 апреля

Коммерсантъ00:05

«Аэрофлот» объяснил решение прекратить продажу билетов за рубеж

РБК03:34
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
436
Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
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Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
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Здоровье

Умерших от коронавируса в Ухане оказалось на 1290 человек больше

По словам властей города, точное число жертв составляет 3 869 человек - оно выросло на 1 290.
Общественное телевидение России 02:42
25
Экономика

ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании

Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 04:21
13
Происшествия

Нарушителя карантина задержали под Липецком

Нарушителя домашнего карантина задержали. Сведения о мужчине переданы в Роспотребнадзор для привлечения его к ответственности.
Gorod48 03:33
Общество

Сразу 19 человек заболели коронавирусом за сутки в Воронежской области

За сутки на территории Воронежа и области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 19 человек.
Блокнот Воронеж 04:32
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

Наша версия вчера в 13:08
188
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
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Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Калининградской области превысило 100

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104.
Новый Калининград.Ru 04:20
1
Общество

В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин

Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.
REGNUM 01:40
307
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,9K
Общество

В Липецкой области ввели пропускную систему

Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
371
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
654
Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 23:24
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Здоровье

В Кузбассе коронавирус выявили у скончавшегося пациента

ЧС-ИНФО 00:39
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Общество

Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку.
Мой Брянск 00:11
244
Футбол

Эммануэль Пети: Мбаппе раздражает меня и своих партнёров

Мбаппе раздражает меня и своих партнёров всё больше.
ГЛАС.RU 02:32
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова навестила Джигана в реабилитационном центре

По данным издания «СтарХит», недавно Самойлова приезжала навестить пока еще мужа. Детей на свидание с супругом Оксана не взяла.
Lisa.ru 03:50
1
Общество

Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Общество

В Иркутске собаку отправили на карантин без права выгула

РИА Новости 04:38
3
Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
3
Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
114
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
1,8K
Общество

В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:08
4
Общество

В Ершове введут карантин из-за взрывного распространения коронавируса

Сегодня, 17 апреля, в Ершове Саратовской области будет введен карантин.
FreeNews-Volga 04:09
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
419
Здоровье

Врач оценил скорость ухудшения состояния пациентов с COVID-19

Генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Александр Самойлов оценил скорость перехода пациентов с коронавирусом от состояния средней тяжести к тяжелому.
РИА Новости 02:58
Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 вчера в 08:27
95
Здоровье

На Кубани за сутки коронавирус нашли у 30 человек

По данным кубанского оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса, 17 апреля в регионе за сутки COVID-19 нашли у 30 человек, все контактировали с ранее заболевшими.
Юга.ру 04:38
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