«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля. В данный момент билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить с 1 августа. Техническая возможность приобрести билеты до этой даты отсутствует.

с чего всё началось

Продажа билетов на международные рейсы «Аэрофлота» остановлена до 1 августа, сообщает «Москва 24».

«Аэрофлот» отменил продажу билетов на международные рейсы до 1 августа

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