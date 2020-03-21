Коронавирус
Известия«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран
Ранее в субботу в Росавиации сообщили, что в ближайшие три дня россиян эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании. Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.
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Футбол
Пасторе: «Думаю, будет невозможно закончить нынешний сезон»
Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе в разговоре с Radio Impacto заявил, что нынешний розыгрыш Серии А вряд ли будет завершен.
Футбол
Защитник «Зенита» Маммана переоделся в женщину. Это новый челлендж
Маммана выступает за «Зенит» с 2017 года. Ранее 24-летний аргентинец защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт».
Футбол
Коронавирусом заразился еще один футболист «Айнтрахта»
Футболист франкфуртского «Айнтрахта» заболел коронавирусом. Таким образом, он стал вторым игроком команды, заболевшим коронавирусом.
Общество
В ВОЗ опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус.
Футбол
Левандовский пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Здоровье
Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом
Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Культура
Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавируса отложены съемки нового проекта для стриминговой платформы HBO Max.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
Экономика
Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
Общество
В Италии закрывается все производство не первой необходимости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Армия и оружие
Турецкие военные начали строить новый наблюдательный пункт в Идлибе
Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Энергетика
Цена на нефть превысила отметку 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась до 30,3 доллара за баррель, а североамериканская WTI торгуется по 28 долларов за баррель.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
В Киеве полностью остановят общественный транспорт
В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Энергетика
Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Политика
Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Здоровье
70 млн на одного. В краевом Минздраве рассказали о проблемах с льготными лекарствами
Рассказываем, что будет с аптеками № 306 и № 132 Алтайский Минздрав отслеживает "передвижение" препаратов и их количество, что позволяет вовремя сделать закупки и обеспечить запасы жизненно важных лекарств.
Происшествия
Пожар на складе в Дмитрове локализован
Крупный пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в подмосковном Дмитрове локализован.
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.