Коронавирус

ИзвестияИзвестия«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Ранее в субботу в Росавиации сообщили, что в ближайшие три дня россиян эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании. Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.
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«Аэрофлот» приостановит полеты еще в несколько стран из-за коронавируса

РБК18:23

«Аэрофлот» приостанавливает рейсы в Дели, Хельсинки, Стокгольм, Афины, Баку, Загреб и Софию

Интерфакс16:30

«Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд стран

Московский Комсомолец16:53

«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в семь стран из-за коронавируса

ТАСС16:40

«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Известия16:30

«Аэрофлот» приостановит полеты в несколько стран

РИА Новости16:10

«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Lenta.ru17:19
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Футбол

Пасторе: «Думаю, будет невозможно закончить нынешний сезон»

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе в разговоре с Radio Impacto заявил, что нынешний розыгрыш Серии А вряд ли будет завершен.
Soccer.ru 17:34
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Футбол

Защитник «Зенита» Маммана переоделся в женщину. Это новый челлендж

Маммана выступает за «Зенит» с 2017 года. Ранее 24-летний аргентинец защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт».
Чемпионат 17:36
Футбол

Коронавирусом заразился еще один футболист «Айнтрахта»

Футболист франкфуртского «Айнтрахта» заболел коронавирусом. Таким образом, он стал вторым игроком команды, заболевшим коронавирусом.
Metaratings 17:12
Общество

В ВОЗ опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус.
Lenta.ru 20:53
Футбол

Левандовский пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Аргументы и Факты 17:03
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК 15:57
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет 19 марта в 08:59
Культура

Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса отложены съемки нового проекта для стриминговой платформы HBO Max.
Live24 19 марта в 01:20
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Футбол

«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии

Soccer.ru вчера в 15:02
Общество

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
РБК 14:59
Экономика

Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

Экономика сегодня 03:53
Общество

В Италии закрывается все производство не первой необходимости

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
ТАСС 19:01
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело вчера в 02:46
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости 14:05
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Армия и оружие

Турецкие военные начали строить новый наблюдательный пункт в Идлибе

Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 08:40
Энергетика

Цена на нефть превысила отметку 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась до 30,3 доллара за баррель, а североамериканская WTI торгуется по 28 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 05:01
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия вчера в 18:50
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Интерфакс 11:12
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Энергетика

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru вчера в 16:29
Политика

Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
РИА Новости 19:17
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Здоровье

70 млн на одного. В краевом Минздраве рассказали о проблемах с льготными лекарствами

Рассказываем, что будет с аптеками № 306 и № 132 Алтайский Минздрав отслеживает "передвижение" препаратов и их количество, что позволяет вовремя сделать закупки и обеспечить запасы жизненно важных лекарств.
АМИТЕЛ 21:01
Происшествия

Пожар на складе в Дмитрове локализован

Крупный пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в подмосковном Дмитрове локализован.
BFM.ru 09:36
Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
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