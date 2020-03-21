Коронавирус
Известия«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран
Ранее в субботу в Росавиации сообщили, что в ближайшие три дня россиян эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании. Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.
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Политика
Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Авто
Компания Nissan запатентовала новый логотип
Компания Nissan в ряде стран запатентовала новый логотип и опубликовала его изображение, пишет издание Motor.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Политика
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
Общество
Челябинские туристы остались без отпуска и без денег
Даже через суд вернуть кровно заработанные не получится, поскольку «путевки пропали не по вине оператора, возвращать деньги они не обязаны», – комментирует «КП-Челябинск» со ссылкой на эксперта.
Здоровье
Скорых и аппаратов ИВЛ больше не стало: 8 откровенных вопросов врача к власти из-за пандемии
Все больные лежат в инфекционном отделении 40-й больницы, врачам которой из-за этого приходится непросто.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Энергетика
Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Общество
США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото
Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
Футбол
«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Санса
Мадридский "Реал" выразил соболезнования семье и друзьям экс-президента клуба Лоренсо Санса, сообщается на сайте футбольного клуба.
Культура
Проект «20 вопросов Путину» провалился: в кризис людей волнуют актуальные проблемы, а не заготовки
Агентство ТАСС решило приостановить показ последних трех серий проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Футбол
Аршавин в эфире «Матч ТВ» рассказал, кому поможет приостановка Тинькофф РПЛ
Пауза в Тинькофф РПЛ пойдет на руку командам, которые показывали плохой результат.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Политика
Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Наука
Ученые стали на шаг ближе к созданию «вечного стекла»
Группа исследователей изучила внутреннее напряжение в коллоидных системах, что позволило ей контролировать механические свойства стекол.
Шоу-бизнес
Турецкий актер Бурак Озчивит возмутил русских фанатов Халита Эргенча
Популярный турецкий актер Бурак Озчивит возмутил русских фанатов известного турецкого актера Халита Эргенча тем, что стал самым высокооплачиваемым актером Турции.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Экономика
Экономический кризис: последние новости на 21 марта. Индексация пенсий разорит россиян, что будет с ценами на бензин, куда вкладывать деньги
Что делать, если не хватает денег на самое необходимое Россияне уже столкнулись с нехваткой денег.
Политика
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
Здоровье
Назван средний инкубационный период коронавируса
Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Армия и оружие
КНДР устроила испытания новых тактических управляемых ракет
КНДР запустила две новые тактические управляемые ракеты из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто, тем самым испытав их, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Экономика
В начале апреля Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей
В первых числах апреля Сбербанк запустит клиентский сервис Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на сайте банка.