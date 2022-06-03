Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева напомнила о том, что инвалиды, ветераны, пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную денежную выплату.
"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", — написал лидер Чеченской Республики в своём Телеграм-канале.
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения.
Страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти, заявил в беседе с журналом Spiegel глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.