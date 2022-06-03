Будьте в Плюсе

«Аэрофлот» приостановил полеты в Коломбо после ареста самолета на Шри-Ланке

«Аэрофлот» временно закрыл продажу билетов на рейсы в Коломбо из-за «неблагонадежности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку».
Коммерсантъ
Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта.
Интерфакс
Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в Москву утром 2 июня по местному времени.
Известия
Как отмечалось, застрявшие пассажиры будут вывезены в Россию другими рейсами.
Известия

Подробнее о событии

«Аэрофлот» приостановил коммерческие рейсы на Шри-Ланку
Фонтанка.Рувчера в 15:22
«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку
BFM.ruвчера в 15:46
Суд Коломбо запретил самолету «Аэрофлота» покидать Шри-Ланку до 16 июня
РЕН ТВвчера в 04:12
«Аэрофлот» приостанавливает рейсы на Шри-Ланку
ТАССвчера в 14:54
«Аэрофлот» отменил все рейсы на Шри-Ланку
ТурДомвчера в 10:20
«Аэрофлот» объявил о приостановке полётов на Шри-Ланку
Говорит Москвавчера в 14:40
«Аэрофлот» отменил рейс из Шри-Ланки в Москву после ареста самолета местным судом
Интерфаксвчера в 05:26

Интересное

ЕС ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария

Европейский союз включил в санкционный список Национальный расчетный депозитарий, следует из публикации официального журнала Европейского союза.
РБКвчера в 09:47

Юрист Старожильцева: героям России положена дополнительная ежемесячная выплата

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева напомнила о том, что инвалиды, ветераны, пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную денежную выплату.
Газета.Ru20:28

Минобороны РФ впервые показало работу комплекса РЭБ «Палантин» на Украине

Минобороны РФ впервые показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" в ходе специальной военной операции на Украине.
ТАСС22:04

FT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунт

Европейские предприниматели собираются купить принадлежащую Роману Абрамовичу и его партнерам британскую телекоммуникационную группу Truphone за 1 фунт стерлингов, сообщает газета Financial Times.
Интерфакс19:07

Президент Франции Макрон заявил, что Россию нельзя унижать из-за сотрудничества в будущем

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 3 июня, в интервью региональной прессе заявил, что Россию нельзя унижать.
Lenta.ru18:12

Сенат штата Нью-Йорк ввел мораторий на майнинг биткоина

Сенат Нью-Йорка принял закон, накладывающий мораторий на открытие в штате новых ферм для майнинга на алгоритме Proof-of-Work, которые используют углеродную энергию, сообщает Coindesk.
РБКвчера в 04:00

CNN: США, Британия и ЕС обсудили условия перемирия на Украине без участия Киева

Представители США, Великобритании и Евросоюза проводят регулярные встречи в рамках обсуждения условий перемирия и дипломатического урегулирования ситуации на Украине без участия властей Киева.
RT на русском19:10

Линин: тактика Кадырова поможет ускорить спецоперацию на Украине

"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", — написал лидер Чеченской Республики в своём Телеграм-канале.
Pravda.Ruвчера в 11:05

Стремоусов: Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения.
Газета.Ru22:12

Spiegel: ЕС ждет ценовой шок из-за нефтяного эмбарго, Россия найдет новых клиентов в Азии

Страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти, заявил в беседе с журналом Spiegel глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.
РИА Новости20:42