Общество
RT на русском«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу
Ранее СМИ обратили внимание, что на сайте «Аэрофлота» появилась возможность купить билеты на международные рейсы только с начала августа текущего года. В начале апреля стало известно, что «Аэрофлот» сокращает частоту внутренних полётов по России.
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с чего всё началось
«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля. В данный момент билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить с 1 августа. Техническая возможность приобрести билеты до этой даты отсутствует.Коммерсантъвчера в 17:27
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Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Коронавирус обнаружен у 31 курсанта-нахимовца
Вести.Ru 05:16
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Кино
Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:20
Происшествия
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии
Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Американские журналисты уверены, что "нулевой пациент" работал в лаборатории Уханя. Там, через летучую мышь он заразился коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 01:55
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
На Дону коронавирус подтвержден у 168 человек
Общее число зарегистрированных больных в донском регионе увеличилось до 168 человек.
Правительство Ростовской области 04:02
Политика
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 17 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В России за сутки 16 апреля выявлено 4070 случаев заражения коронавирусом, всего в стране — 32 008 случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 06:10
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Главврач больницы в Коммунарке подвёл итоги 45 дней работы
Главный врач инфекционной больнице в Коммунарке по лечению нового коронавируса подвёл итоги 45 дней работы.
Мойка78 вчера в 00:12
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением
Президент выступит 15 апреля Президент Владимир Путин в очередной раз выступит перед росиянами.
АМИТЕЛ 15 апреля в 06:03
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 05:28
Здоровье
В Петербурге более чем у 100 медработников выявлен коронавирус
У более чем сотни врачей, медсестер и санитаров в Петербурге подтверждена коронавирусная инфекция, сообщил комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:37
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Здоровье
Врач назвал самый смертоносный продукт в мире
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков заявил, что самым вредным в мире продуктом является сахар.
ФАН вчера в 10:15
Здоровье
Российским врачам разрешили лечить коронавирус гидроксихлорохином
Правительство России одобрило использование незарегистрированного ранее препарата гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции.
Orenburg.media 04:27
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
РИА Новости 03:24
Общество
В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля
Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
Политика
Врио главы Коми выступил против строительства экотехнопарка «Шиес»
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против строительства экотехнопарка "Шиес", который планировали разместить в Архангельской области по соседству с Коми, и не станет его поддерживать.
ТАСС 06:14
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
Политика
Между Киевом и ДНР состоялся обмен пленными
Наша версия вчера в 05:55