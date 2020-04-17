«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля. В данный момент билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить с 1 августа. Техническая возможность приобрести билеты до этой даты отсутствует.

с чего всё началось

Ранее СМИ обратили внимание, что на сайте «Аэрофлота» появилась возможность купить билеты на международные рейсы только с начала августа текущего года. В начале апреля стало известно, что «Аэрофлот» сокращает частоту внутренних полётов по России.

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