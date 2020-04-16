Общество

РБКРБК«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа. Онлайн-система поиска билетов на сайте перевозчика не выдает никаких результатов по запросу рейсов за границу в этот период.
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с чего всё началось

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля. В данный момент билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить с 1 августа. Техническая возможность приобрести билеты до этой даты отсутствует.
Коммерсантъвчера в 17:27

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Билеты на международные рейсы «Аэрофлота» стали недоступны до августа

REGNUM02:33

«Аэрофлот» прекратил продавать билеты на международные рейсы до конца июля

Эхо Москвы02:30

«Коммерсант»: «Аэрофлот» закрыл продажи билетов за границу почти до конца лета

URA.Ruвчера в 18:42

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях

РБКвчера в 21:18

Ъ: «Аэрофлот» закрыл продажу билетов на международные рейсы до конца июля

Znak.comвчера в 19:52

«Ъ»: «Аэрофлот» приостановил продажи на все международные рейсы до августа

ТАССвчера в 18:57

Главные новости к утру 17 апреля

Коммерсантъ00:05
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Футбол

Агент назвал Кокорина самым талантливым футболистом в России

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Кокорин принял участие в 4 матчах за "Сочи", забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.
Vprognoze.ru 02:12
1
Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
7
Общество

В одном из регионов России режим самоизоляции продлили до лета

Первым регионом, где режим самоизоляции решено продлить до конца мая, стала Башкирия.
The Penza Post вчера в 09:33
1,8K
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
392
Кино

Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде

Культуромания 01:27
16
Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
1,4K
Общество

Главврач клиники в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

Компания вчера в 01:30
138
Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
141
Общество

В США за сутки умерли почти 4,6 тысячи пациентов с коронавирусом

В США зафиксировано рекордное число умерших людей, у которых был выявлен коронавирус, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.
РИА Новости 00:37
25
Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru вчера в 14:11
3,7K
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1K
Футбол

Евсеев начал футбольный алфавит. На «А» — «Амкар» и Австрия

На букву «А» Евсеев назвал бывший клуб «Амкар» и одну из любимых стран Австрию.
Спорт-Экспресс вчера в 10:42
Общество

Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

Live24 вчера в 07:10
642
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
2,6K
Общество

В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

Челябинск, 17 апреля 2020, 10:10 — REGNUM Режим повышенной готовности продлён в Челябинской области до 30 апреля.
REGNUM 03:10
1
Здоровье

В Петербурге увеличено финансирование для лечения зараженных коронавирусом

Стоимость лечения каждого зараженного коронавирусом увеличена на 30 тысяч рублей, а пациента с тяжелой формой — на 100 тысяч рублей.
REGNUM 02:38
20
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Авто

Минпромторг РФ предложил повысить транспортный налог

Минпромторг сообщил, что ставки транспортного налога могут значительно увеличиться.
АиФ Тверь вчера в 06:33
15
Кино

Скончался актер Брайан Деннехи, сыгравший шерифа в фильме «Рэмбо»

Московский Комсомолец вчера в 14:38
15
Политика

США мобилизовали спецподразделение на случай эвакуации Белого дома

Из-за распространения коронавируса в США мобилизовали спецподразделение для возможной эвакуации американской администрации, сообщило 16 апреля издание Newsweek.
Известия вчера в 23:50
9
Здоровье

О связи лишнего веса и коронавируса рассказала Малышева

В прямом эфире в своём аккаунте в Instagram телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала ещё одну группу риска по коронавирусу.
Live24 03:06
2
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
3,9K
Здоровье

В Челябинской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Челябинской области провели 1317 исследований на коронавирус.
Вечерний Челябинск 15 апреля в 03:08
160
Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
46
Общество

Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус

Точность 11 тест-систем для выявления COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с тестированием за пределами диагностического окна, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 02:23
Шоу-бизнес

Бритни Спирс станцевала под песню Джастина Тимберлейка

38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором вспомнила разрыв с Тимберлейком и оценила его творчество Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.
Inc-news.ru вчера в 09:14
1
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
205
Политика

Independent (Великобритания): Россия скоро столкнется с самым серьезным испытанием в Сирии (The Independent)

В 2017 году Хафтара принимали на российском авианосце "Адмирал Кузнецов", когда тот держал курс из Сирии через Средиземное море в Балтийское море.
ИноСМИ вчера в 23:04
Общество

ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи

Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
1,5K
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

Известия 02:17
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