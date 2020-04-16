«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля. В данный момент билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить с 1 августа. Техническая возможность приобрести билеты до этой даты отсутствует.

с чего всё началось

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа. Онлайн-система поиска билетов на сайте перевозчика не выдает никаких результатов по запросу рейсов за границу в этот период.

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