с чего всё началось

С 28 декабря "Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе компании. Государственные субсидии в размере 3,8 миллиарда рублей исчерпаны. Как только поступят новые средства, а на 2020 год запланированы 5,8 миллиарда рублей, продажи возобновятся.

Хоккей Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.

Происшествия Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.

Общество Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.

Армия и оружие США усилили военную активность у берегов Чукотки Ранее на итоговой коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу сообщил о подготавливаемой США к 2022 году антироссийской инициативы «четыре по тридцать», которая предусматривает наращивание сил в Европе по схеме: в 30-суточную готовности иметь к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

Общество Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.

Технологии В России приложение Mir Pay появится на смартфонах Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.

Спорт Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Общество Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.

Политика Посол России в Польше был вызван в польский МИД Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.