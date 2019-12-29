Общество
Вести.Ru«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
С 28 декабря "Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе компании. Государственные субсидии в размере 3,8 миллиарда рублей исчерпаны. Как только поступят новые средства, а на 2020 год запланированы 5,8 миллиарда рублей, продажи возобновятся.
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с чего всё началось
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов в города Дальнего Востока в связи с освоением бюджетного финансирования, сообщается на сайте перевозчика.Коммерсантъвчера в 22:59
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«Аэрофлот» закрыл продажу льготных билетов для дальневосточников
Владивосток-Новости27 декабря в 22:07
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