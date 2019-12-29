с чего всё началось

"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств. Об этом сообщается на сайте компании.

Политика Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2» Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Общество Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.

Гаджеты Инженерные образцы процессоров Intel Comet Lake-S замечены в Китае Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.

Общество Физические тренировки снижают риск развития рака Специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что физическая активность помогает снизить риск развития раковых опухолей.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа Стороны отказались от существующих исков и взаимных претензий и согласовывают контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет.

Политика В Минске проходит акция против интеграции России и Белоруссии Очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Россией проходит в воскресенье в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.