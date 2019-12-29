Общество

ТАССТАСС«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств. Об этом сообщается на сайте компании.
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Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов в города Дальнего Востока в связи с освоением бюджетного финансирования, сообщается на сайте
 перевозчика.
Коммерсантъвчера в 22:59

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«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

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«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

ТАСС03:24

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РИА Новостивчера в 22:35

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Российская газетавчера в 19:24

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов для льготников в ДФО

RT на русскомвчера в 23:18
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