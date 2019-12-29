Общество
ТАСС«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств. Об этом сообщается на сайте компании.
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с чего всё началось
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов в города Дальнего Востока в связи с освоением бюджетного финансирования, сообщается на сайте перевозчика.Коммерсантъвчера в 22:59
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«Аэрофлот» закрыл продажу льготных билетов для дальневосточников
Владивосток-Новости27 декабря в 22:07
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Общество
Суд в Киеве отпустил под личное обязательство экс-бойцов «Беркута»
В Киеве апелляционный суд смягчил меру пресечения экс-сотрудникам спецподразделения "Беркут", которые проходят обвиняемыми по делу о "евромайдане".
Общество
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Хоккей
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Матчем между магнитогорским "Металлургом" и московским "Динамо" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Спорт
Устюгов выиграл первую гонку «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
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«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
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В Минске проходит акция против интеграции России и Белоруссии
Очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Россией проходит в воскресенье в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
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Биатлон
Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке»
Политика
Пристайко заявил о дальнейшем согласовании формулы «всех на всех»
Глава МИД Украины рассказал о дальнейшем согласовании формулы обмена «всех на всех».