«Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд стран

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Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне пандемии приостановит рейсы в ряд стран, в числе которых Болгария, Хорватия, Финляндия, Португалия, Швеция, Индия и другие.