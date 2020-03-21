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«Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд стран
RT на русском
  • Вести.Ru3:52
  • Известия0:57
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне пандемии приостановит рейсы в ряд стран, в числе которых Болгария, Хорватия, Финляндия, Португалия, Швеция, Индия и другие.В источнике
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 марта

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«Аэрофлот» приостановит полеты в несколько стран

РИА Новости вчера в 16:10
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«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Lenta.ru вчера в 17:19
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