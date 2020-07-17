Общество
РБК«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
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Наука
Ключевой фактор осложнений от коронавируса COVID-19 назван
По словам ученых, результаты исследования показывают, что интерферон остается ключевым влияющим на симптомы и выздоровление фактором, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.
МедиаПоток вчера в 05:14
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Уголовное дело о клевете в отношении Навального возбудили 2 июля.
RuNews24.ru 05:53
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Происшествия
Мужчина ранен во время стрельбы на юго-востоке Москвы
Мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 19:58
Футбол
Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки
6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия 13:46
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Эмбрионы рыб в течение двух суток находились в аквариуме, вода которого постоянно подвергалась излучению волн с частотой 3,5 ГГц.
Evo-rus.com 15 июля в 04:48
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Происшествия
Мексиканцы устроили беспорядки из-за дела о казни 43 студентов
В ходе акции около 300 студентов педагогического колледжа потребовали от властей страны расследовать дело о казни 43 студентов в 2014 году.
Lenta.ru 21:26
Армия и оружие
В США объяснили массовое падение американских истребителей
Американский портал напоминает: 13 июля на авиабазе Холломан в штате Нью-Мексико разбился F-16C Fighting Falcon – многоцелевой истребитель ВВС США.
ПолитРоссия 03:19
Экономика
Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу
Ранее сообщалось, что многим российским пенсионерам необходимо определиться с тем, сохранить ли за собой определенные льготы или же заменить их денежной выплатой.
Primpress.ru 14:30
Авто
Правительство РФ установило правила продажи красивых автономеров
Платить пошлину придется только при оформлении сделки купли-продажи автомобиля и лишь в тех случаях, когда собственник хочет оставить за собой номер или покупатель планирует приобрести машину вместе с "красивым" номером.
Новые автомобили вчера в 23:13
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 16:04
Общество
Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория
Политическая Экспертиза 19:52
Армия и оружие
Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ
Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
Российская газета 04:57
Экономика
Москва использует резервный фонд для восстановления экономики
Экономика столицы, как и почти все города мира, испытывает сложности на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 06:02
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
RT на русском вчера в 19:15
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Политика
Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой
Попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии, пишет автор колонки в The Independent Мэри Дежевски.
Взгляд.ру 07:54
Здоровье
Кузбассовцы стали реже болеть коронавирусом
С 11 по 17 июля число новых пациентов увеличилось на 16% — 370 человек. Показатель прироста резко понизился, 10 июля он составлял 26%.
Сибдепо 09:34
Футбол
Клуб из третьего дивизиона Италии предложил контракт Балотелли
Согласно источнику, 29-летним игроком интересуется "Комо", выступающий в Серии С. Отмечается, что индонезийские владельцы клуба готовы удовлетворить финансовые запросы Балотелли и уже предложили ему контракт.
Soccer.ru 20:52
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com 08:58
Авто
MINI назвала стоимость обновленного кроссовера Countryman для России
Топовая версия MINI Countryman под названием JCW ALL4 выйдет на российский рынок с агрегатом объемом 2 литра мощностью 306 л.с. Его оценили в 3,15 млн рублей.
Деловое.ТВ 13:11