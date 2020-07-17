Общество
РБК«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
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Футбол
Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки
6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия 13:46
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Как уточняет пресс-служба Росстандарта, из-за возможных проблем с модулем антиблокировочной системы тормозов под кампанию подпадают 18 563 транспортных средства, которые выпускались в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.
Моя Москва.онлайн 12:57
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском 22:47
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском вчера в 19:15
Происшествия
Задержанному Александру Гайдуку вменяют мошенничество на 10 млн рублей
Четвертая Власть 06:53
Общество
Американская журналистка с восторгом рассказала о путешествии в Сибирь
Политическая Экспертиза 10:43
Общество
В Гвинейском заливе пираты захватили танкер с россиянами
В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и 15 членов экипажа, среди которых граждане России и Украины, пишет портал Dryad Global.
Газета.Ru 16:02
Здоровье
Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
15 июля глава Минздрава призвал расширить охват населения России вакцинацией против гриппа.
Известия 22:58
Происшествия
Пожар на складе картона в Мытищах локализован
RT на русском 22:10
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Евразийская экономическая комиссия утвердила скорректированный технический регламент Таможенного союза, касающийся безопасности автомобилей.
Новые автомобили 22:53
Политика
На Украине предложили план спасения страны
Депутат Верховной рады Украины сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предложил план спасения страны.
Газета.Ru 23:16
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 16:04
Общество
Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области
Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости 05:32
Музыка
Лианн Ла Хавас выпустила первый за пять лет альбом
Британская фолк- и соул-певица Лианн Ла Хавас выпустила первый за последние 5 лет альбом.
Афиша Daily 05:06
Наука
Итальянские хирурги провели операцию через сеть 5G
Газета DAILY 14:02
Политика
Портреты Буша и Клинтона в Белом доме убрали «с глаз подальше» — CNN
Из Гранд фойе Белого дома в США убрали официальные портреты Джорджа Буша-младшего и Била Клинтона, 18 июля передает CNN.
ИА Красная Весна 22:45
Здоровье
22 человека заболели коронавирусом в Республике Алтай за сутки
Общее число заболеваний в регионе выросло до 1239 За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 22 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с вирусом.
АМИТЕЛ 23:20
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Общество
Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория
Политическая Экспертиза 19:52
Футбол
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Миллуолл»: лондонское дерби
В 45 туре Чемпионшипа 18 июля «Куинз Парк Рейнджерс» на своем поле примет «Миллуолл», который отчаянно борется за попадание в зону плей-офф.
Все про Спорт ру 13:30
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Политика
Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой
Попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии, пишет автор колонки в The Independent Мэри Дежевски.
Взгляд.ру 07:54
Шоу-бизнес
Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»
Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru вчера в 12:22
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
Общество
За минувшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом в Москве
За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Вечерняя Москва 17:30