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Ведомости
Ведомости

«Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны Европы и Америки

В конце прошлой недели «Аэрофлот» сообщил, что отменяет до 31 августа рейсы из Москвы в 87 иностранных городов, хотя он и продавал билеты на эти рейсы еще в начале августа. Отмена произведена из-за эпидемиологических ограничений.В источнике
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Ведомости

«Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны Европы и Америки

Ведомостивчера в 16:55
ИА Красная Весна

Аэрофлот убрал бронь билетов на большинство международных рейсов

ИА Красная Веснавчера в 17:34
ТАСС

«Аэрофлот» отменит часть ранее запланированных международных рейсов до 31 августа

ТАСС6 августа в 02:33
РИА Новости

Юрист прокомментировал отмену международных рейсов «Аэрофлота»

РИА Новости6 августа в 08:34
Коммерсантъ

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Коммерсантъ6 августа в 02:39
Царьград

Злоупотребили доверием властей? Пассажиры массово жалуются на российские авиакомпании

Царьград7 августа в 15:24
Агентство Москва

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

Агентство Москва6 августа в 02:19

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
Комсомольская правда17:25
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В ЦИК Белоруссии призвали кандидатов в президенты поздравить Лукашенко

Минск, 9 августа 2020, 21:23 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина призвала участников президентской гонки поздравить действующего главу государства Александра Лукашенко с победой на выборах.
REGNUMвчера в 14:23
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Лукашенко о задержанных россиянах: Генпрокуроры РФ и Украины не приехали в Минск, им наплевать на судьбу этих ребят

После пары дней молчания относительно дальнейшей судьбы задержанных в Белоруссии граждан России Александр Лукашенко сделал заявление.
Военное обозрениевчера в 06:05
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Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.
Lenta.ruвчера в 16:38
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как продолжительность жизни зависит от потребляемых продуктов и кто стареет быстрее — вегетарианцы или мясоеды.
Известиявчера в 00:10
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