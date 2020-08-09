«Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны Европы и Америки
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В конце прошлой недели «Аэрофлот» сообщил, что отменяет до 31 августа рейсы из Москвы в 87 иностранных городов, хотя он и продавал билеты на эти рейсы еще в начале августа. Отмена произведена из-за эпидемиологических ограничений.В источнике
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«Аэрофлот» отменит часть ранее запланированных международных рейсов до 31 августа
ТАСС6 августа в 02:33
Злоупотребили доверием властей? Пассажиры массово жалуются на российские авиакомпании
Царьград7 августа в 15:24