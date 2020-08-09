«Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны Европы и Америки

В конце прошлой недели «Аэрофлот» сообщил, что отменяет до 31 августа рейсы из Москвы в 87 иностранных городов, хотя он и продавал билеты на эти рейсы еще в начале августа. Отмена произведена из-за эпидемиологических ограничений.