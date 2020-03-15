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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании. Ограничения коснутся рейсов из Москвы в Прагу и обратно с 20 марта по 30 апреля.
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Минобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите

На аэродроме Черемушки в Чите вертолет Ми-8 выстрелил за пределы безопасной зоны.
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Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.
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Пресс-секретарь Яценюка объяснил госпитализацию бывшего премьера

Позднее пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло призвала журналистов не связывать приезд бывшего украинского премьера в клинику с каким-либо заболеванием.
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Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63

Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Известия 09:15
Политика

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Газета.Ru 15:20
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса

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«Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду

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Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
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