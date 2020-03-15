Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании. Ограничения коснутся рейсов из Москвы в Прагу и обратно с 20 марта по 30 апреля.

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