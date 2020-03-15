Коронавирус
Телеканал 360°«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 городов
«Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает авиасообщение с 13 европейскими городами. В их числе Франкфурт, Барселона, Прага и Осло. Кроме городов Евросоюза в стоп-лист вошли города Узбекистана.
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Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Общество
В Бурятии шаманы провели обряд изгнания коронавируса из России
Бурятские шаманы провели специальный обряд для изгнания коронавируса из России, сообщает Mash.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Общество
Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
Общество
Посольство России в США прекратило оказывать консульские услуги
Российское посольство в США временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса.
Музыка
В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение
В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Политика
СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши
На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину.
Общество
Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса
Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что Россия не готова к эпидемии коронавируса и предложил ввести в стране полный карантин.
Здоровье
Житель Тюмени, заразившийся коронавирусом, отдыхал в Швейцарии
Житель Тюмени, у которого подтвердился коронавирус, заболел после отпуска, проведенного в Швейцарии.
Здоровье
Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин
Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
Музыка
В Екатеринбурге отменяют концерты и соревнования из-за коронавируса
В столице Урала из-за коронавируса масштабно отменяются концерты, соревнования и другие массовые мероприятия.
Технологии
В США разработают военный глубоководный беспилотник
Разработкой интегрированных решений для глубоководных беспилотников займутся компании Lockheed Martin, Northrop Grumman Systems Corporation и Navatek LLC.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Футбол
Роналдиньо выиграл поросёнка в футбольном турнире в тюрьме
Политика
Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Экономика
За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%
За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Происшествия
Бастрыкин просит возбудить уголовное дело в отношении судьи из Новосибирска
«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Петруниной Инна Николаевны по признакам преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в повестке заседания ВККС, намеченного на 30 марта.
Биатлон
Фуркад выиграл свою последнюю гонку в биатлоне
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Российские торговые сети создают запас продуктов
Общество
Минобрнауки рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования России рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса
Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль
Автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.