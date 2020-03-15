Коронавирус

Телеканал 360°Телеканал 360°«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 городов

«Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает авиасообщение с 13 европейскими городами. В их числе Франкфурт, Барселона, Прага и Осло. Кроме городов Евросоюза в стоп-лист вошли города Узбекистана.
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«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

РИА Новости12:16

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов

РБК12:55

«Аэрофлот» с понедельника будет летать только в европейские столицы

Эхо Москвывчера в 05:30

Главные события недели

Компания07:27

«Аэрофлот» с 16 марта уменьшит количество рейсов в Европу

Мой Брянсквчера в 07:00

Российские авиакомпании ограничивают полеты в Европу

Коммерсантъвчера в 06:25

«Аэрофлот» приостановит полеты еще в 16 городов

ТАСС12:29
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Авто

Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100

Дни24 10:46
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Общество

В Бурятии шаманы провели обряд изгнания коронавируса из России

Бурятские шаманы провели специальный обряд для изгнания коронавируса из России, сообщает Mash.
Твой Иркутск 20:55
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Общество

Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
РБК вчера в 11:02
Происшествия

Минобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите

Коммерсантъ 11:31
Общество

Посольство России в США прекратило оказывать консульские услуги

Российское посольство в США временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса.
РБК 22:08
Музыка

В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение

В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
RT на русском 07:12
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru 17:33
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда вчера в 19:20
Политика

СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши

На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину.
РБК 23:13
Общество

Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса

Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что Россия не готова к эпидемии коронавируса и предложил ввести в стране полный карантин.
АБН вчера в 17:13
Здоровье

Житель Тюмени, заразившийся коронавирусом, отдыхал в Швейцарии

Житель Тюмени, у которого подтвердился коронавирус, заболел после отпуска, проведенного в Швейцарии.
Znak.com 10:00
Здоровье

Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин

Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
RuNews24.ru 20:39
Музыка

В Екатеринбурге отменяют концерты и соревнования из-за коронавируса

В столице Урала из-за коронавируса масштабно отменяются концерты, соревнования и другие массовые мероприятия.
Вестник 21:55
Технологии

В США разработают военный глубоководный беспилотник

Разработкой интегрированных решений для глубоководных беспилотников займутся компании Lockheed Martin, Northrop Grumman Systems Corporation и Navatek LLC.
REGNUM 04:43
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Футбол

Роналдиньо выиграл поросёнка в футбольном турнире в тюрьме

News.ru вчера в 08:06
Политика

Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы 22:04
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия 07:21
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Экономика

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Коммерсантъ 18:15
Происшествия

Бастрыкин просит возбудить уголовное дело в отношении судьи из Новосибирска

«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Петруниной Инна Николаевны по признакам преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в повестке заседания ВККС, намеченного на 30 марта.
REGNUM 23:01
Биатлон

Фуркад выиграл свою последнюю гонку в биатлоне

News.ru вчера в 09:17
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Общество

Российские торговые сети создают запас продуктов

РИА Новости 18:48
Общество

Минобрнауки рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования России рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 13:01
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
News.ru вчера в 08:45
Авто

Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль

Автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.
RT на русском 13:17
Политика

В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

Вести.Ru 23:11
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