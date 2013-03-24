Коронавирус
Lenta.ru«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» расширила список приостановленных рейсов в Европу. Об этом сообщается на сайте компании. Изменения вносятся на фоне угрозы распространения коронавируса.
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Музыка
Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении
Энергетика
Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель
Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Кино
Скарлетт Йоханссон: «сцена смерти Черной Вдовы была намного страшнее»
Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена смерти ее персонажа, шпионки Наташи Романофф, в "Мстителях: Финал", сообщает Screen Rant.
Общество
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
Происшествия
В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса
Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
Общество
В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек
"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
Экономика
Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть
Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российский банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63
В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Культура
Кузбасские юмористы поборются за 5 млн рублей в «Comedy Баттл»
Происшествия
В Кузбассе выявили контактировавших с заболевшими коронавирусом
Как сообщается в Telegram-канале правительства Кузбасса "Коронавирус в Кузбассе", состояние госпитализированных с подтвержденных диагнозом коронавируса за минувшие сутки без отрицательной динамики.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о размещении силовиками ЗРК в жилом районе Донбасса
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Теплое в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин
Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об отличии коронавируса от гриппа
В Роспотребнадзоре решили растолковать россиянам, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Спорт
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? Список пополняется
Кто из спортсменов заболел коронавирусом: Список спортсменов, заболевших коронавирусом.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Общество
Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин
Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
Здоровье
Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств
Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
Общество
Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года–января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.
Здоровье
В Хакасии ввели режим повышенной готовности
С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Политика
ЛДПР требует запрета КПРФ из-за экономического форума в Орле
Москва, 14 марта 2020, 20:24 — REGNUM В ЛДПР возмущены тем, что КПРФ провела в Орле форум, и настаивают на отставке мэра города и запрете КПРФ.
Футбол