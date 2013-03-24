Российская авиакомпания «Аэрофлот» расширила список приостановленных рейсов в Европу. Об этом сообщается на сайте компании. Изменения вносятся на фоне угрозы распространения коронавируса.

Энергетика Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.

Общество В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек "CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63 В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Происшествия В Кузбассе выявили контактировавших с заболевшими коронавирусом Как сообщается в Telegram-канале правительства Кузбасса "Коронавирус в Кузбассе", состояние госпитализированных с подтвержденных диагнозом коронавируса за минувшие сутки без отрицательной динамики.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о размещении силовиками ЗРК в жилом районе Донбасса Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Теплое в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Общество Дерипаска призвал ввести в России полный карантин Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.

Общество Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.

Общество Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года–января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.

Здоровье В Хакасии ввели режим повышенной готовности С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.