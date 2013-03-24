Коронавирус

Lenta.ruLenta.ru«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» расширила список приостановленных рейсов в Европу. Об этом сообщается на сайте компании. Изменения вносятся на фоне угрозы распространения коронавируса.
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«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

РИА Новости12:16

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов

РБК12:55

Российские авиакомпании ограничивают полеты в Европу

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«Аэрофлот» приостановит полеты еще в 16 городов

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«Аэрофлот» отменил рейсы в столицы восьми европейских стран

Ведомости12:50

«Аэрофлот» с понедельника будет летать только в европейские столицы

Эхо Москвывчера в 05:30
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Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.
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"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
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В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
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"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
РИА Новости 20:49
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Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть

Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российский банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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В Нигерии при взрыве нефтепровода погибли 17 человек

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Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63

В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Кузбасские юмористы поборются за 5 млн рублей в «Comedy Баттл»

VSE42.RU 13 марта в 06:35
Происшествия

В Кузбассе выявили контактировавших с заболевшими коронавирусом

Как сообщается в Telegram-канале правительства Кузбасса "Коронавирус в Кузбассе", состояние госпитализированных с подтвержденных диагнозом коронавируса за минувшие сутки без отрицательной динамики.
РИА Новости 04:26
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Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

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Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости вчера в 00:01
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В ЛНР сообщили о размещении силовиками ЗРК в жилом районе Донбасса

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Теплое в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
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Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
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Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

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ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
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В Роспотребнадзоре рассказали об отличии коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре решили растолковать россиянам, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
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Кто из спортсменов заболел коронавирусом? Список пополняется

Кто из спортсменов заболел коронавирусом: Список спортсменов, заболевших коронавирусом.
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Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

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Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин

Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
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Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств

Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
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Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года–января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.
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В Хакасии ввели режим повышенной готовности

С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Среда24 13 марта в 07:23
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Москва, 14 марта 2020, 20:24 — REGNUM В ЛДПР возмущены тем, что КПРФ провела в Орле форум, и настаивают на отставке мэра города и запрете КПРФ.
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