Политика
Интерфакс«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака
Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия
В Тегеране разбился украинский самолет со 167 пассажирами
Шоу-бизнес
Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей
Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
Политика
Путин и Эрдоган осудили убийство США иранского генерала Сулеймани
Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные.
Армия и оружие
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке
Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается.
Гаджеты
В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple
Политика
Авиакомпании нескольких стран приостановили полёты над Ираном и Ираком
В свою очередь, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям избегать использования воздушного пространства над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полётов гражданской авиации до последующих извещений.
Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
Политика
Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.
Футбол
«Ростов» опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя
Футбольный клуб "Ростов" опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что решение о расставании с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном было принято из-за проблем футболиста с алкоголем.
Кино
Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Австралиец Баз Лурманн, который ранее снял «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж», получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Общество
Потепление в России сохранится до конца недели
Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Футбол
Футболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»
Гаджеты
На смартфонах и планшетах Samsung обнаружено шпионское ПО
Специалисты отметили, что ранее фирма Qihoo 360 уже была обвинена в краже конфиденциальной информации, поэтому пользователям не понятно, почему Samsung использует столь сомнительное программное обеспечение на своих смартфонах и планшетах.
Экономика
Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году
Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
Политика
Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран
Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
Армия и оружие
Основной версией крушения украинского самолета в Иране предложили считать теракт
Эксперт предложил не исключать ни одну из версий, отметив, что лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединенных Штатов максимально обострились.
Происшествия
Глава СК выразил соболезнования матери юноши, спасшего женщину
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил свои соболезнования матери погибшего юноши, который пытался спасти женщину от ограбления в городе Павлово Нижегородской области.
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
Происшествия
Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Общество
Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск на церемонии, посвященной началу продаж первых Tesla, выпущенных не в США, отличился необычным танцем.
Армия и оружие
Иран пригрозил ударом по союзникам США в случае атаки по стране
«Любая страна, выступающая в качестве источника воинственных и агрессивных атак в любой форме против Ирана, будет объектом нападений», — пообещали в КСИР.
Шоу-бизнес
Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике
На снимке Волочкова позирует на пляже. На балерине купальник, который меньше, чем должен быть.
Хоккей
«Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" в овертайме переиграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Авто
Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году
В наступившем году российских владельцев авто ждет огромное количество изменений — от появления электронных паспортов до возможности получать номера прямо в официального дилера при покупке транспортного средства.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Наука