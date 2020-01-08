Политика

ИнтерфаксИнтерфакс«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
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«Аэрофлот» разработал новые маршруты после рекомендаций не летать над Ираном

ТАСС07:03

«Победа» прокомментировала рекомендации Росавиации

RT на русском08:38

«Аэрофлот» подготовил новые маршруты полетов по Ближнему Востоку

РБК07:19

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Интерфакс07:05

«ЮТэйр» подготовил альтернативный маршрут рейса в обход Ирана и Ирака

РИА Новости08:36

Авиакомпания AZUR air сообщила о корректировке маршрутов полетов в четыре страны

Пятый канал08:51

AZUR air подготовила альтернативные маршруты по рекомендациям «Росавиации»

Известия08:27
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Происшествия

В Тегеране разбился украинский самолет со 167 пассажирами

Snob.ru вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей

Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
РИА Новости 07:55
Политика

Путин и Эрдоган осудили убийство США иранского генерала Сулеймани

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные.
ФАН 09:57
Армия и оружие

Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке

Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается.
ТАСС 09:35
Гаджеты

В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple

ToDay News Ufa вчера в 16:48
Политика

Авиакомпании нескольких стран приостановили полёты над Ираном и Ираком

В свою очередь, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям избегать использования воздушного пространства над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полётов гражданской авиации до последующих извещений.
REGNUM 04:44
Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец 09:12
Общество

Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
РИА Новости 08:10
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»

Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
ToDay News Ufa вчера в 17:33
Политика

Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.
ПолитРоссия 08:38
Футбол

«Ростов» опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя

Футбольный клуб "Ростов" опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что решение о расставании с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном было принято из-за проблем футболиста с алкоголем.
Российская газета 09:47
Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Австралиец Баз Лурманн, который ранее снял «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж», получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Взгляд.ру 09:11
Общество

Потепление в России сохранится до конца недели

Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Вести.Ru вчера в 04:55
Футбол

Футболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»

ГЛАС.RU 06 января в 07:16
Гаджеты

На смартфонах и планшетах Samsung обнаружено шпионское ПО

Специалисты отметили, что ранее фирма Qihoo 360 уже была обвинена в краже конфиденциальной информации, поэтому пользователям не понятно, почему Samsung использует столь сомнительное программное обеспечение на своих смартфонах и планшетах.
Дни24 08:42
Экономика

Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году

Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
Красное знамя (г. Касли) 06 января в 22:59
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 09:47
Политика

Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран

Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
News.ru 09:24
Армия и оружие

Основной версией крушения украинского самолета в Иране предложили считать теракт

Эксперт предложил не исключать ни одну из версий, отметив, что лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединенных Штатов максимально обострились.
Lenta.ru 10:10
Происшествия

Глава СК выразил соболезнования матери юноши, спасшего женщину

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил свои соболезнования матери погибшего юноши, который пытался спасти женщину от ограбления в городе Павлово Нижегородской области.
РЕН ТВ 05:22
Гаджеты

У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции

Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
iXBT.com 06 января в 10:38
Происшествия

Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
РБК 09:10
Общество

Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск на церемонии, посвященной началу продаж первых Tesla, выпущенных не в США, отличился необычным танцем.
ФедералПресс вчера в 12:12
Армия и оружие

Иран пригрозил ударом по союзникам США в случае атаки по стране

«Любая страна, выступающая в качестве источника воинственных и агрессивных атак в любой форме против Ирана, будет объектом нападений», — пообещали в КСИР.
РБК вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике

На снимке Волочкова позирует на пляже. На балерине купальник, который меньше, чем должен быть.
Вести Подмосковья вчера в 23:53
Хоккей

«Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Ярославский "Локомотив" в овертайме переиграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 09:08
Авто

Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году

В наступившем году российских владельцев авто ждет огромное количество изменений — от появления электронных паспортов до возможности получать номера прямо в официального дилера при покупке транспортного средства.
Evo-rus.com 06 января в 11:29
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

Rusturkey.com вчера в 22:30
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Пятый канал вчера в 04:59
Наука

Эксперименты на крысах показали эффективность кофеина для похудения

Naked Science 06:43
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