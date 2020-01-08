Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

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