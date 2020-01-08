Политика
Известия«Победа» просчитала альтернативные маршруты по рекомендации Росавиации
Авиакомпания «Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над частью Ближнего Востока. В компании ждут указаний ведомства, передает 8 января «РИА Новости».
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Политика
Трамп заверил, что США готовы к миру с Ираном
США готовы к миру с Ираном, заверил Трамп. США просят НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке - Трамп.
Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Общество
Люди несут цветы к посольству Украины в Москве
Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране.
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.
Здоровье
Депздрав напомнил о вреде посещения бани в нетрезвом виде
О вреде посещения бани в нетрезвом виде рассказал сотрудник Департамента московского здравоохранения по оказанию первичной медпомощи Андрей Тяжельников, — передает АГН «Москва».
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Энергетика
Россия увеличила экспорт нефти через морские порты
В 2019 г. Россия увеличила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 3,7% до 248,51 млн т, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК при Минэнерго.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Кино
Режиссёр «Мулен Руж» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссёр Баз Лурман планирует экранизировать "Мастера и Маргариту". Он уверяет, что давно мечтал об этом проекте.
Фигурное катание
Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр
Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Хоккей
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби
В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
Жители Омска жалуются на грязный воздух
Омичи сетуют на химический запах и запах гари. Особенно ощутим он в Советском и Кировском округах.
Общество
Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд
Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
Разбившийся в Иране украинский самолет прошел проверку 6 января
Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техническую проверку 6 января, заявили представители авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
Экономика
Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году
Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
Авто
Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN
Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Политика
Перевозку нефти через Ормузский пролив приостановили
Два крупных танкерных оператора Саудовской Аравии и Бразилии приостановили проход танкеров через Ормузский пролив на фоне роста напряженности отношений США и Ирана.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более трех тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.