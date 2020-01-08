Политика

ИзвестияИзвестия«Победа» просчитала альтернативные маршруты по рекомендации Росавиации

Авиакомпания «Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над частью Ближнего Востока. В компании ждут указаний ведомства, передает 8 января «РИА Новости».
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«Победа» прокомментировала рекомендации Росавиации

RT на русском08:38

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты для полетов на Ближний Восток

Коммерсантъ07:27

Авиакомпания AZUR air сообщила о корректировке маршрутов полетов в четыре страны

Пятый канал08:51

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Интерфакс07:05

«Аэрофлот» разработал новые маршруты после рекомендаций не летать над Ираном

ТАСС07:03

«Аэрофлот» подготовил новые маршруты полетов по Ближнему Востоку

РБК07:19

AZUR air подготовила альтернативные маршруты по рекомендациям «Росавиации»

Известия08:27
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Политика

Трамп заверил, что США готовы к миру с Ираном

США готовы к миру с Ираном, заверил Трамп. США просят НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке - Трамп.
ТАСС 11:40
Общество

Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Российская газета 05:19
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Общество

Люди несут цветы к посольству Украины в Москве

Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране.
МИР 24 06:37
Гаджеты

Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон

В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.
Astera 05 января в 11:48
Происшествия

В Тюмени сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену

REGNUM 00:49
Здоровье

Депздрав напомнил о вреде посещения бани в нетрезвом виде

О вреде посещения бани в нетрезвом виде рассказал сотрудник Департамента московского здравоохранения по оказанию первичной медпомощи Андрей Тяжельников, — передает АГН «Москва».
Твой Континент вчера в 08:33
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Энергетика

Россия увеличила экспорт нефти через морские порты

В 2019 г. Россия увеличила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 3,7% до 248,51 млн т, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК при Минэнерго.
Ведомости 10:49
Хоккей

Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

РИА Новости 03:58
Кино

Режиссёр «Мулен Руж» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссёр Баз Лурман планирует экранизировать "Мастера и Маргариту". Он уверяет, что давно мечтал об этом проекте.
Pravda.Ru 09:52
Фигурное катание

Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр

Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
РИА Новости 10:57
Политика

В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере

Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
RT на русском 10:46
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
Хоккей

КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби

В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Вести.Ru 11:25
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Кино

Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Cyber.sports.ru 06:43
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Общество

Жители Омска жалуются на грязный воздух

Омичи сетуют на химический запах и запах гари. Особенно ощутим он в Советском и Кировском округах.
Коммерсантъ 10:35
Общество

Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд

Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Molnet.ru 06 января в 04:40
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Общество

Разбившийся в Иране украинский самолет прошел проверку 6 января

Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техническую проверку 6 января, заявили представители авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
ФАН 03:39
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
ФАН 03:48
Экономика

Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году

Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
Красное знамя (г. Касли) 06 января в 22:59
Авто

Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN

Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Автоновости дня 09:53
Политика

Перевозку нефти через Ормузский пролив приостановили

Два крупных танкерных оператора Саудовской Аравии и Бразилии приостановили проход танкеров через Ормузский пролив на фоне роста напряженности отношений США и Ирана.
Lenta.ru 11:21
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российская газета вчера в 11:24
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более трех тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
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