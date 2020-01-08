Компания "Аэрофлот" подготовила альтернативные маршруты для своих рейсов после того, как Росавиация порекомендовала авиакомпаниям не совершать полетов над Ираком, Ираном, Оманским и Персидским заливами.

«Аэрофлот» разработал маршруты после рекомендаций не летать над Ираном

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