Политика
Вечерняя Москва«Аэрофлот» разработал новые маршруты, минующие страны Ближнего Востока
Российская авиакомпания «Аэрофлот» разработала новые маршруты после совета Росавиации не летать над частью Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
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Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Общество
Карлос Гон впервые после бегства из Японии выступил на публике
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон 8 января провел в Бейруте первую пресс-конференцию после того, как сбежал в Ливан из-под домашнего ареста в Японии.
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Шоу-бизнес
Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя
Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
Политика
Путин и Эрдоган осудили действия США в Ираке
Президенты России и Турции Владимир Путин и Рейджеп Эрдоган приняли совместное заявление, в котором назвали операцию США против иранского генерала Касема Сулеймани подрывающей безопасность и стабильность в ближневосточном регионе.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Технологии
Российские компании потеряли на социальной инженерии 1,26 млрд рублей
По их данным, на методах социальной инженерии основываются 70% успешных атак.
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип", за новогодние каникулы "Холоп" заработал 1,8 миллиарда рублей.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким семейным фото
В конце декабря Брежнева поделилась фото с 10-летней дочерью и со своим мужем Константин Меладзе, а чуть позже опубликовала романтический снимок с супругом.
Наука
Создали прототип ускорителя частиц на чипе
В тысячу раз уменьшили важный элемент ускорителя частиц немецкие физики.
Экономика
Система быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Армия и оружие
В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи.
Армия и оружие
Трамп пообещал «мощные санкции» против отступившего Ирана
Обращаясь к населению США в прямом эфире, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Иран отступил в конфликте с США.
Футбол
Суперкубок Испании. Кроос забил «Валенсии» прямым ударом с углового
На 16-й минуте полузащитник «Реала» Тони Кроос открыл счет, забив прямым ударом с углового.
Экономика
Стоимость жилья в России может вырасти на треть
В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Политика
В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану
Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Гаджеты
Опубликовано первое изображение камеры Leica M10 Monochrom
Источник опубликовал первое изображение этого устройства Для сравнения ниже приведено изображение доступной сейчас монохромной модели Leica M Monochrom Typ 246.
Авто
Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года
Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Политика
Визит Меркель в Москву оказался не связан с убийством Сулеймани
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос ТАСС о связи предстоящего визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Теннис
Сборная России сыграет с аргентинцами в четвертьфинале ATP Cup
Сборная России проведёт матчи против команды Аргентины в четвертьфинале командного турнира ATP Cup.
Кино
Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Австралиец Баз Лурманн, который ранее снял «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж», получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».