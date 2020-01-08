Политика

Вечерняя МоскваВечерняя Москва«Аэрофлот» разработал новые маршруты, минующие страны Ближнего Востока

Российская авиакомпания «Аэрофлот» разработала новые маршруты после совета Росавиации не летать над частью Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
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