Общество

РБКРБК«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

Путешественники смогут оформить вынужденный возврат и получить полную сумму билета назад, даже если уже делали переоформление. Авиакомпания также позволяет им один раз изменить дату вылета (но не позднее 31 декабря этого года) с сохранением пункта отправления и назначения и класса обслуживания.
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с чего всё началось
Пассажиры, купившие билеты на рейсы «Аэрофлота» в Италию и Израиль или из них с датами вылета по 31 мая, смогут оформить вынужденный возврат и получить назад полную стоимость, говорится
 на сайте компании.
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