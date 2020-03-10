с чего всё началось

Путешественники смогут оформить вынужденный возврат и получить полную сумму билета назад, даже если уже делали переоформление. Авиакомпания также позволяет им один раз изменить дату вылета (но не позднее 31 декабря этого года) с сохранением пункта отправления и назначения и класса обслуживания.

«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

Футбол Ростов — ЦСКА 3:2 «Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.

Политика Владимир Путин предложил обнулить президентские сроки Выступая на заседании Госдумы, президент России Владимир Путин заявил, что он не против того, чтобы после проведения голосования по поправкам к Конституции, были обнулены президентские сроки.

Экономика Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Общество В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Экономика Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.

Здоровье Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Политика Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.

Общество ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса «Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.