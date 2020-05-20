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Общество В Европейскую часть России вернется апрельская погода В Москву и другие регионы центра Европейской части России на ближайшие три дня вернется апрельская погода, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. 1

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Общество Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года. 12

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Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 913

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Происшествия На Украине под весом фуры рухнул мост Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники. 25

Политика Киев отреагировал на оценку МИД России года президентства Зеленского Украинский МИД назвал попыткой «вмешательства» во внутренние дела оценку внешнеполитического ведомства России года президентства на Украине Владимира Зеленского.

Политика В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). 14

Общество Зараженный коронавирусом пациент скончался в Иркутской области Напомним, на утро 21 мая в Иркутской области коронавирус обнаружен у 863 человек (+83 за сутки), 177 выздоровели, 15 умерли. 6