Транспорт
Известия«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа. Об этом сообщается в четверг, 21 мая, на сайте перевозчика.
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Пассажиры «Аэрофлота» смогут дважды изменить направление или даты поездки без штрафов
Агентство Москвавчера в 12:30
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Комментарии
Армия и оружие
Украинская сторона сообщила о гибели командира батальона «Луганск-1»
Военное обозрение вчера в 23:52
Политика
В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" ("ЕС") назвали "российской провокацией" аудиозапись якобы разговора экс-президента Украины с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которую обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач.
РИА Новости 19 мая в 23:52
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС вчера в 13:48
Здоровье
На Камчатке ещё два человека скончались от коронавируса
На Камчатке ещё два человека скончались от коронавирусной инфекции, сообщили в краевой администрации.
Аргументы и Факты - Камчатка вчера в 23:06
Общество
В Европейскую часть России вернется апрельская погода
В Москву и другие регионы центра Европейской части России на ближайшие три дня вернется апрельская погода, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 17:13
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com вчера в 00:56
Общество
Лобненцы получат новую единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет
Возраст с 3 до 16 лет (речь идёт о детях, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 16 лет).
Лобня 18 мая в 05:13
Шоу-бизнес
Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости
Аргументы недели вчера в 02:56
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил почти все требования тактико-технического задания в полном объеме, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер России Юрий Борисов.
Известия вчера в 21:21
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты
ToDay News Ufa 19 мая в 11:40
Гаджеты
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II выпустили в Японии
Megaobzor.com 19 мая в 08:42
Футбол
Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом
Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что Сулейманов в мае заразился коронавирусом, впоследствии у него были найдены антитела.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Общество
На Сахалин нужно везти с собой отрицательный тест на коронавирус
Библиотеки возобновили выдачу книг, а музеи открылись для посещения ограниченными группами и без сопровождения гида, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу ПСО.
Сахалин.Инфо вчера в 23:05
Футбол
Г. Иванов: «Спартак» покупает дорогих футболистов. Куда деваются мальчики из их академии?
Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят.
Чемпионат вчера в 13:35
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com вчера в 14:44
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Футбол
Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ
В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском вчера в 16:57
Общество
Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек
В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.
РБК вчера в 17:00
Игры
Take-Two выпустит 93 игры в ближайшие пять лет
Take-Two Interactive планирует издать 93 видеоигры в ближайшие пять лет.
CyberSport.ru вчера в 23:56
Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM вчера в 06:22
Политика
Киев отреагировал на оценку МИД России года президентства Зеленского
Украинский МИД назвал попыткой «вмешательства» во внутренние дела оценку внешнеполитического ведомства России года президентства на Украине Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 22:09
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости вчера в 15:53
Общество
Зараженный коронавирусом пациент скончался в Иркутской области
Напомним, на утро 21 мая в Иркутской области коронавирус обнаружен у 863 человек (+83 за сутки), 177 выздоровели, 15 умерли.
Байкал24 вчера в 23:06
Происшествия
Под Челябинском автомобиль ГИБДД сбил девушку-пешехода
REGNUM вчера в 14:28
Религия
День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая
21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10