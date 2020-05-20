Транспорт
Известия«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа. Об этом сообщается в четверг, 21 мая, на сайте перевозчика.
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Пассажиры «Аэрофлота» смогут дважды изменить направление или даты поездки без штрафов
Агентство Москвавчера в 12:30
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Комментарии
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