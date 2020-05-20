Коронавирус
Газета.Ru«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов
"Аэрофлот" сообщил о новых вариантах переоформления билетов, которые были куплены до 1 мая 2020 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com 11:33
Общество
В Свердловской области выросло число летальных исходов от коронавируса
В Свердловской области за последние сутки из-за коронавируса скончался еще один пациент.
АиФ Урал вчера в 04:02
Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru 14:59
Армия и оружие
В Сети появилось видео уничтожения ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Армия правительства национального согласия Ливии уничтожила ЗРПК "Панцирь" в районе города Тархуна.
Тульская служба новостей 11:29
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Игры
Видео: новые геймплейные возможности во втором выпуске дневников разработчиков The Last of Us Part II
3DNews 11:58
Космос
«Космокурс» прорабатывает предварительный облик сверхлегкой ракеты
Компания "Космокурс" прорабатывает проект сверхлегкой ракеты, чтобы представить ее на конкурс Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
ТАСС 18:41
Экономика
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК 17:00
Технологии
ВТБ предупреждает о мошенничестве через объявления о работе
Новый способ мошенничества в сети выявили специалисты ВТБ, которые предупреждают о мошенничестве через объявления о работе.
Astera 15:29
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
В Чечне запретили передвижение в период празднования Ураза-байрама
Передвижение по Чечне будет запрещено в период празднования Ураза-байрама с 23 по 26 мая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в МВД республики.
RT на русском 18:08
Экономика
Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%
Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.
ТАСС 17:19
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
В целом китайский Hyundai Santa Fe повторяет глобальную версию модели, но отличается увеличенной на 100 мм колесной базой и на 160 мм длиной.
Tvoe-avto.com 14:09
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ вчера в 18:36
Здоровье
Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов
Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости 01:00
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Энергетика
Цены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США
Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились почти на пять миллионов баррелей. Для аналитиков это стало полной неожиданностью.
Российская газета 22:37