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МИР 24
МИР 24

«Аэрофлот» с 10 марта повысит топливный сбор на внутренние рейсы на 10%

«Аэрофлот» повысит размер топливного сбора для перевозчиков «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» на 10% с 10 марта. Изменения не коснутся только лоукостера «Победа», пишет издание Forbes. Сообщается, что цены будут повышены только для внутренних рейсов.В источнике
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«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России

"Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 10:46
Подробнее о событии

«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах внутри России

РБКвчера в 11:44

«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%

Коммерсантъвчера в 11:27

Forbes: «Аэрофлот» повысит стоимость топливного сбора на внутренние рейсы с 10 марта

ТАССвчера в 11:20

«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%

Российская газетавчера в 10:49

Стало известно о росте цен на все билеты «Аэрофлота» по России

Lenta.ruвчера в 10:39

«Аэрофлот» подтвердил, что с 10 марта поднимет на 10% топливный сбор на внутренних рейсах

Эхо Москвывчера в 11:31

«Аэрофлот» подтвердил повышение стоимости билетов по России минимум на 150 рублей

Forbesвчера в 10:37
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Обнаружено третье и древнейшее руководство по мумификации с новыми деталями

Шестиметровый медицинский папирус Лувр-Карлсберг приблизительно датируется 1450 годом до н. э. и относится к эпохе Нового царства, что делает содержащееся в нем руководство по бальзамированию древнейшим из обнаруженных на данный момент.
ИА Красная Весна4 марта в 15:16

Мишустин 6 марта обсудит в Кузбассе обеспечение экспорта угля из региона

Совещания по вопросам транспортного обеспечения экспорта из Кузнецкого угольного бассейна и экономического развития региона проведет в Кемерово премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочего визита, сообщает пресс-служба правительства.
ИА Красная Весна18:56