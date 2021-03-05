«Аэрофлот» повысит размер топливного сбора для перевозчиков «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» на 10% с 10 марта. Изменения не коснутся только лоукостера «Победа», пишет издание Forbes. Сообщается, что цены будут повышены только для внутренних рейсов.

С чего всё началось «Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России "Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости вчера в 10:46