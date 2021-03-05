«Аэрофлот» с 10 марта повысит топливный сбор на внутренние рейсы на 10%
«Аэрофлот» повысит размер топливного сбора для перевозчиков «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» на 10% с 10 марта. Изменения не коснутся только лоукостера «Победа», пишет издание Forbes. Сообщается, что цены будут повышены только для внутренних рейсов.В источнике
С чего всё началось
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России
"Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 10:46
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