«Командир корабля в «Аэрофлоте» сегодня получает примерно 350 тыс. руб. в месяц», — указал гендиректор перевозчика, заметив однако, что авиакомпания ищет решения и «стремимся поднять уровень оплаты труда своих уникальных специалистов — пилотов».
По словам Полубояринова, решение по изменению системы оплаты труда бортпроводников уже принято, с 1 сентября рядовой бортпроводник будет получать от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц в зависимости от налета.
Президент Владимир Путин рекомендовал временно исполняющему обязанности губернатора Ульяновской области Алексею Русских активнее включаться в федеральные программы решения проблем обманутых дольщиков строительства жилья.