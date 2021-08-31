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«Аэрофлот» с 1 сентября повысит зарплаты бортпроводникам

Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 сентября пересмотрит систему оплаты труда бортпроводников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.
Интерфакс
По словам Полубояринов, с 1 сентября рядовой бортпроводник будет получать от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц в зависимости от налета.
Известия
Также в плотном сотрудничестве с профсоюзом «Аэрофлот», по словам Полубояринова, работает «над изменением вознаграждения летного состава».
РБК
«Командир корабля в «Аэрофлоте» сегодня получает примерно 350 тыс. руб. в месяц», — указал гендиректор перевозчика, заметив однако, что авиакомпания ищет решения и «стремимся поднять уровень оплаты труда своих уникальных специалистов — пилотов».
РБК

С чего всё началось

«Аэрофлот» планирует увеличить зарплату бортпроводников
По словам Полубояринова, решение по изменению системы оплаты труда бортпроводников уже принято, с 1 сентября рядовой бортпроводник будет получать от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц в зависимости от налета.
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