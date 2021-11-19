"Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", — говорится в письменном заявлении Псаки.
Читатели издания прокомментировали решение германского регулятора приостановить процедуру лицензирования «Северного потока – 2», отметив, что из-за слабости Германии и ЕС греться зимой придется с помощью угля и дров.
Следователи предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более 20 млн руб. бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой и экс-заместителю генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку.