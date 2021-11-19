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«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор из-за роста стоимости керосина

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«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 руб. (до 2200 руб.) и на международных линиях на 10 евро (до 30 евро).В источнике

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