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«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор из-за роста стоимости керосина

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях из-за роста стоимости керосина в 2021 году, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
РИА Новости
С октября стоимость керосина перешагнула за 50 тысяч рублей за тонну.
Национальная служба новостей
«Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», — отметила пресс-секретарь «Аэрофлота».
Forbes
На рейсах по России «Аэрофлот» увеличивает топливный сбор во второй раз с начала года.
Forbes

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