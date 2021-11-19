Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях из-за роста стоимости керосина в 2021 году, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
США убеждают союзников в Европе разработать меры сдерживания России от нападения на Украину — как экономические, так и военные, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Разведслужбы Соединённых Штатов прошедшей весной узнали о возможном возведении секретного военного объекта Китая в Объединённых Арабских Эмиратах, после чего «встревоженные» сотрудники американской администрации убедили союзников в Абу-Даби приостановить строительство.