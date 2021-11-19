Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проект резолюции, внесенный в Конгресс США, согласно которому Владимира Путина не признают президентом, если он будет баллотироваться на выборах в 2024 году.
Следователи Главного управления МВД РФ по Москве предъявили обвинение экс-заместителю министра просвещения Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку, сообщает пресс-служба МВД.
Одним из последних стала его роль татарина в фильме Глеба Панфилова "Иван Денисович", снятом по прозе Александра Солженицына.InterMedia напоминает, что несколько дней назад появились сообщения о госпитализации Игоря Савочкина с болями в спине, однако вскоре новостные источники сообщили, что его состояние значительно улучшилось.
"Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах, в соответствии с процедурой, изложенной в Конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", — говорится в письменном заявлении Псаки.