Будьте в Плюсе

«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор из-за роста стоимости керосина

"Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2200 рублей) и на международных линиях на 10 евро (до 30 евро).
РИА Новости
С октября стоимость керосина перешагнула за 50 тысяч рублей за тонну.
Национальная служба новостей
«Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», — отметила пресс-секретарь «Аэрофлота».
Forbes
На рейсах по России «Аэрофлот» увеличивает топливный сбор во второй раз с начала года.
Forbes

Подробнее о событии

«Аэрофлот» повысит топливный сбор из-за рекордных цен на керосин
РБК09:45
«Аэрофлот» повысит топливный сбор из-за роста цен на керосин
РИА Новости08:45
Самое цитируемое
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах по России и за рубеж
Forbes09:07
«Аэрофлот» поднимет топливный сбор на всех рейсах с 22 ноября
Интерфакс08:51
«Аэрофлот» увеличил топливный сбор из-за роста цен на керосин
Коммерсантъ09:03
«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на 550 рублей из-за роста стоимости керосина
ПРАЙМ08:41
«Аэрофлот» увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях
ТАСС09:03

Интересное

Песков назвал проект резолюции Конгресса США о непризнании Путина президентом нелепым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проект резолюции, внесенный в Конгресс США, согласно которому Владимира Путина не признают президентом, если он будет баллотироваться на выборах в 2024 году.
Коммерсантъ05:10

Следователи предъявили обвинение по статье о мошенничестве Раковой и Заку

Следователи Главного управления МВД РФ по Москве предъявили обвинение экс-заместителю министра просвещения Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку, сообщает пресс-служба МВД.
Газета.Ru11:21

Скончался актер из «Ночного дозора» и «Ивана Денисовича» Игорь Савочкин

Одним из последних стала его роль татарина в фильме Глеба Панфилова "Иван Денисович", снятом по прозе Александра Солженицына.InterMedia напоминает, что несколько дней назад появились сообщения о госпитализации Игоря Савочкина с болями в спине, однако вскоре новостные источники сообщили, что его состояние значительно улучшилось.
ИА InterMediaвчера в 06:12

Байден передаст полномочия вице-президенту Харрис на время пребывания в больнице

"Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах, в соответствии с процедурой, изложенной в Конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", — говорится в письменном заявлении Псаки.
РИА Новости09:30