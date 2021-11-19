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«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор из-за роста стоимости керосина

"Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2200 рублей) и на международных линиях на 10 евро (до 30 евро).
РИА Новости
В «Аэрофлоте» отметили, что в третьем квартале текущего года цена керосина уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тыс. руб. за тонну.
РБК
«Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее»,— пояснила пресс-секретарь «Аэрофлота».
Коммерсантъ
Для сравнения: в октябре 2020-го цена на авиакеросин в среднем по стране составляла 46 873 руб., в 2019-м — 51 974 руб., в 2018-м — 52 866 руб., в 2017-м — 45 648 руб.
РБК

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