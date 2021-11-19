Ведомости«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор из-за роста стоимости керосина"Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2200 рублей) и на международных линиях на 10 евро (до 30 евро).РИА НовостиВ «Аэрофлоте» отметили, что в третьем квартале текущего года цена керосина уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тыс. руб. за тонну.РБК«Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее»,— пояснила пресс-секретарь «Аэрофлота».КоммерсантъДля сравнения: в октябре 2020-го цена на авиакеросин в среднем по стране составляла 46 873 руб., в 2019-м — 51 974 руб., в 2018-м — 52 866 руб., в 2017-м — 45 648 руб.РБКЧитать далееСвернутьГлагоLГлагоLInc-news.ruЦентральная Служба НовостейГазета.RuВечерняя МоскваИзвестияРоссийская газетаНовый ДеньReadovka NewsРосбалтLife.ruРадио 1Новые ИзвестияRTVIРБККомсомольская правдаФАНРамблерRB.RUПодробнее о событииБилеты на рейсы «Аэрофлота» подорожают из-за увеличения топливного сбораВедомостивчера в 11:12«Аэрофлот» повысит топливный сбор из-за роста цен на керосинРИА Новостивчера в 08:45Самое цитируемое«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах по России и за рубежForbesвчера в 09:07«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на 550 рублей из-за роста стоимости керосинаПРАЙМвчера в 08:41«Аэрофлот» увеличил топливный сбор из-за роста цен на керосинКоммерсантъвчера в 09:03«Аэрофлот» увеличит топливный сбор на внутренних и международных направленияхТАССвчера в 09:03«Аэрофлот» поднимет топливный сбор на всех рейсах с 22 ноябряИнтерфаксвчера в 08:51Показать ещёОценить199Поделиться