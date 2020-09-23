Экономика
РБК«Аэрофлот» счел фигурой речи заявление Грефа о трудностях с долгами
Сложности «Аэрофлота» с обслуживанием долга, о которых накануне заявил глава Сбербанка Герман Греф, «конечно, фигура речи», хотя авиационная отрасль испытывает известный дефицит ликвидности. Об этом РБК сказал официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.
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Политика
КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что КС выступает за бессрочную акцию неповиновения и требует новых президентских выборов.
Московский Комсомолец 05:30
Политика
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
Накануне французское издание обнародовало детали разговора лидеров по ситуации с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального.
Известия 06:34
Общество
Навальный рассказал о планах после выписки из больницы
РИА Новости 06:25
Политика
Путин заявил о необходимости развития правовой базы в России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости качественного развития всей правовой базы страны в ходе обращения к членам Совфеда.
Газета.Ru 06:45
Происшествия
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Истребитель СУ-30, который потерпел крушение в Тверской области, мог случайно сбить другой самолет в ходе учений, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Ведомости 06:56
Наука
В России открыли универсальный природный антибиотик
Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) открыли новый антибиотик, который позволит бороться с опухолями, грибковыми и бактериальными инфекциями.
ТАСС Наука 06:41
Происшествия
Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Звезда российских сериалов 43-летний Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром. Об этом сообщили в федеральных СМИ сегодня, 23 сентября.
БрянскToday 02:05
Общество
Власти Новосибирской области хотят разрешить заполнять стадионы на 50%
Власти Новосибирской области планируют смягчить ограничения, действующие в связи с коронавирусом, в частности, увеличить заполняемость стадионов с 25 до 50%, сообщается на сайте правительства региона.
РИА Новости 05:59
Происшествия
В Ливии в районе военной базы Эль-Джуфра потерпел крушение вертолет
Триполи, 23 сентября 2020, 13:29 — REGNUM В районе военной базы Эль-Джуфра, которая находится в центральной части Ливии, потерпел крушение вертолет.
REGNUM 06:29
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской с Загитовой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о публикации командой Этери Тутберидзе скриншотов переписки супруги экс-фигуриста Яны Рудковской с победительницей Игр Алиной Загитовой.
Газета.Ru 02:59
Происшествия
Адвокат заявил о сломанной камере в СИЗО в день смерти Тесака
Видеонаблюдение в камере челябинского СИЗО, где перед этапированием в Москву находился националист Максим Марцинкевич (Тесак), не работало в день его смерти.
РБК 07:17
Политика
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс 02:57
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал свой завтрак с детьми-школьниками
Шоумен Максим Галкин назвал своих детей Гарри и Лизу «спиногрызами», которые «атаковали» его за завтраком.
iReactor вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Российская модель и актриса Наталья Водянова опубликовала в Instagram видео со своей свадьбы с французским предпринимателем Антуаном Арно.
РИА Новости 21 сентября в 19:09
Гаджеты
Apple планирует выпустить 5,4-дюймовый iPhone 12 mini
По слухам, в линейке смартфонов Apple на 2020 год будет еще одна новая модель получившая название iPhone 12 mini.
Megaobzor.com 06:30
Общество
Вениамин Кондратьев вступил в должность губернатора Кубани
Российская газета 07:19
Экономика
Тиньков отказался признать сделку с «Яндексом» продажей Тинькофф Банка
Сделка с «Яндексом» еще не завершена, поэтому говорить о продаже Тинькофф Банка пока рано, заявил основатель последнего Олег Тиньков.
РБК 04:39
Наука
Раскрыто главное условие передачи коронавируса
При жаркой погоде с повышенной влажностью вероятность передачи коронавируса остается высокой.
РИА Новости 02:58
Политика
«Лукашенко стал нелегитимным главой государства». Бывший белорусский дипломат, один из лидеров КС оппозиции Белоруссии Павел Латушко
Дипломат со снятым указом Лукашенко дипломатическим статусом, заявил что прошедшая церемония стала фактическим признанием фальсификации на выборах.
Фонтанка.Ру 07:37
Происшествия
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
Двенадцатилетняя девочка, пропавшая в понедельник в центре Москвы, найдена живой.
Российская газета вчера в 18:41
Экономика
Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом
Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
Ведомости 07:29
Политика
Time не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей
Американский журнал Time опубликовал свой список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru 05:33
Политика
Лукашенко запретил ввозить в страну товары из Польши
По данным издания, таможенная служба не объясняет, на основании какого правового акта она действует, а просто обыскивает багаж и запрещает въезд тем, у кого с собой польские товары.
Газета.Ru 01:49
Футбол
«Краснодар» обыграл «ПАОК» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
За рулем Кубань вчера в 16:51
Финансы
Курс доллара на открытии торгов вырос до 76,36 рубля
Курс доллара на открытии торгов увеличился на 0,31% и составил 76,3675 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:30
Общество
Названа средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России
Средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет 46,5 года, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ.
Газета.Ru 06:36
Общество
В Москве простились с Михаилом Борисовым
Прощание с телеведущим Михаилом Борисовым завершилось в среду в Театральном институте имени Б. Щукина.
ТАСС 06:22
Авто
РСА запустил сервис для проверки введенных при оформлении ОСАГО данных
Российский союз автостраховщиков анонсировал появление нового онлайн-сервиса, который позволит проверить подлинность полисов обязательного страхования автогражданской ответственности.
SpeedMe 00:26