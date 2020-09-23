Сложности «Аэрофлота» с обслуживанием долга, о которых накануне заявил глава Сбербанка Герман Греф, «конечно, фигура речи», хотя авиационная отрасль испытывает известный дефицит ликвидности. Об этом РБК сказал официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

«Аэрофлот» счел фигурой речи заявление Грефа о трудностях с долгами

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