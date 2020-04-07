Коронавирус
Эхо МосквыАэрофлот сегодня вывезет группу американцев из России
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что заявок граждан на вывоз из США недостаточно даже для одного рейса. Их возвращение из-за границы пока не анонсировалось.
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Происшествия
В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Общество
Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина из-за коронавируса COVID-19 до 1 мая.
Футбол
Рекордсмен чемпионата Англии госпитализирован
Напомним, Гривз за свою карьеру забил более 400 голов, из них 357 – в чемпионате Англии.
Общество
В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 1175 новых случая коронавируса.
Финансы
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Общество
Ввели ограничения на продажу медицинских масок и перчаток
Правительство РФ выпустило Постановление, которое определяет порядок оптовой и розничной продажи масок, респираторов, резиновых перчаток, марли и других средств санитарной защиты в том числе от коронавируса.
Общество
В России подорожают лимоны – Турция объявила эмбарго на экспорт
Власти Турции ввели ограничения на экспорт лимонов в связи с выросшим спросом на внутреннем рынке, который возник на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Экономика
Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет
Компании мирового рынка персонального люкса ожидают более серьезного влияния пандемии на бизнес, чем предполагали в феврале этого года.
Общество
В России выявили еще 1175 больных коронавирусом
За последние сутки в стране выявили еще 1175 больных коронавирусом, такие данные сообщает федеральный оперативный штаб.
Происшествия
В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра
В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова впервые показала Николаева после больницы
Игоря Николаева накануне выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.
Авто
Презентован электрический четырехдверный Polestar Precept
Автомобиль получил полностью новую внешность и электротягу. По заявлению представителей, данная модель демонстрирует будущее бренда.
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом
Российская актриса, известная по сериалу «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.
Общество
Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких регионах Японии
В ряде регионов Японии вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
В России за сутки выявили ещё 1154 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировали 1154 случая заражения COVID-19.
Происшествия
На Кубани COVID-19 за сутки подтвердился у 24 человек
Всего на территории Краснодарского края лабораторно подтверждено 85 случаев COVID-19. Четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Футбол
Нолито назвал стадион клуба РПЛ одним из лучших в мире
"Севилья" предложит долгосрочный контракт Шакири, которым интересуется ЦСКА Лучшие матчи российских клубов в еврокубках в апреле.
Здоровье
На севере Крыма могут закрыть на карантин всю больницу
Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
Общество
Полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию с 8 апреля
Если до сих пор наказывали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
Общество
В Башкирии выросло число случаев заражения коронавирусом
Уфа, 8 апреля 2020, 10:12 — REGNUM 16 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии на 8 апреля.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.