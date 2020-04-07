Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что заявок граждан на вывоз из США недостаточно даже для одного рейса. Их возвращение из-за границы пока не анонсировалось.

Аэрофлот сегодня вывезет группу американцев из России

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Футбол Рекордсмен чемпионата Англии госпитализирован Напомним, Гривз за свою карьеру забил более 400 голов, из них 357 – в чемпионате Англии.

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