Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыАэрофлот сегодня вывезет группу американцев из России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что заявок граждан на вывоз из США недостаточно даже для одного рейса. Их возвращение из-за границы пока не анонсировалось.
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«Аэрофлот» вывезет сегодня американских граждан из России

Эхо Москвывчера в 06:00

Рейс «Аэрофлота» в Нью-Йорк, о котором американцам сообщили всего за три часа до вылета, решили перенести на вечер

Новая газетавчера в 06:06

В посольстве США в РФ сообщили, что рейс «Аэрофлота» в Нью-Йорк отложен до 18:00 мск

ТАССвчера в 06:40

«Аэрофлот» вывезет американцев из Москвы в Нью-Йорк

Говорит Москвавчера в 05:25

«Аэрофлот» вывез группу американцев из Москвы

News.ruвчера в 14:50

«Аэрофлот» вывезет американцев из Москвы в Нью-Йорк

RT на русскомвчера в 04:40

«Аэрофлот» 7 апреля днем вывезет группу американцев из Москвы

Интерфаксвчера в 04:52
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Происшествия

В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом

Lenta.ru 04:10
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Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков

Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина из-за коронавируса COVID-19 до 1 мая.
Коммерсантъ 03:45
Футбол

Рекордсмен чемпионата Англии госпитализирован

Напомним, Гривз за свою карьеру забил более 400 голов, из них 357 – в чемпионате Англии.
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В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 1175 новых случая коронавируса.
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Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Российская газета вчера в 04:14
Общество

Ввели ограничения на продажу медицинских масок и перчаток

Правительство РФ выпустило Постановление, которое определяет порядок оптовой и розничной продажи масок, респираторов, резиновых перчаток, марли и других средств санитарной защиты в том числе от коронавируса.
Мегаполис онлайн 06 апреля в 08:27
Общество

В России подорожают лимоны – Турция объявила эмбарго на экспорт

Власти Турции ввели ограничения на экспорт лимонов в связи с выросшим спросом на внутреннем рынке, который возник на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.
Новый День 03:21
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Экономика

Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет

Компании мирового рынка персонального люкса ожидают более серьезного влияния пандемии на бизнес, чем предполагали в феврале этого года.
РБК 04:00
Общество

В России выявили еще 1175 больных коронавирусом

За последние сутки в стране выявили еще 1175 больных коронавирусом, такие данные сообщает федеральный оперативный штаб.
НГС55 03:46
Происшествия

В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра

В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
РБК 03:43
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова впервые показала Николаева после больницы

Игоря Николаева накануне выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.
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Авто

Презентован электрический четырехдверный Polestar Precept

Автомобиль получил полностью новую внешность и электротягу. По заявлению представителей, данная модель демонстрирует будущее бренда.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом

Российская актриса, известная по сериалу «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.
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Общество

Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких регионах Японии

В ряде регионов Японии вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.
Вечерняя Москва вчера в 06:57
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

В России за сутки выявили ещё 1154 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировали 1154 случая заражения COVID-19.
News.ru вчера в 03:34
Происшествия

На Кубани COVID-19 за сутки подтвердился у 24 человек

Всего на территории Краснодарского края лабораторно подтверждено 85 случаев COVID-19. Четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии.
REGNUM 04:00
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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Футбол

Нолито назвал стадион клуба РПЛ одним из лучших в мире

"Севилья" предложит долгосрочный контракт Шакири, которым интересуется ЦСКА Лучшие матчи российских клубов в еврокубках в апреле.
Metaratings 01:09
Здоровье

На севере Крыма могут закрыть на карантин всю больницу

Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
REGNUM 03:44
Общество

Полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию с 8 апреля

Если до сих пор наказывали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
Atas.info вчера в 14:02
Общество

В Башкирии выросло число случаев заражения коронавирусом

Уфа, 8 апреля 2020, 10:12 — REGNUM 16 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии на 8 апреля.
REGNUM 03:12
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
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