Коронавирус
МИР 24«Аэрофлот» снизил цены на полеты по России в два раза
Российская авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на полеты по России в два раза. При этом вылет нужно запланировать на весну – на март, апрель или май, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось
«Аэрофлот» на прошедших выходных заметно снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, следует из информации на сайте национального перевозчика.Ведомостивчера в 17:05
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Политика
Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом
В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Общество
Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей
В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
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У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Армия и оружие
National Interest оценил танк Т-95 как «кошмар» для НАТО
Вашингтон, 25 марта 2020, 07:32 — REGNUM Разработанный накануне распада СССР, но не поступивший в российские войска, танк Т-95 являлся «мечтой танкиста» и мог бы стать «кошмаром» для армий НАТО, пишет журнал The National Interest.
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Число зараженных коронавирусом в Оренбуржье увеличилось до четырех
Представители сертифицированной российской лаборатории выявили еще три случая заражения коронавирусом у жителей Оренбуржья.
Общество
В ВОЗ предположили превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.
Политика
Кабмин Украины анонсировал введение режима ЧС по всей стране
На территории Украины планируется ввести режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней, заявил на заседании кабмина глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
Транспорт
Дептранс: Количество пассажиров в столичном метро снизилось на 44%
Количество пассажиров московского метро по состоянию на 10:00 снизилось на 44%, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Серьезные коррективы в жизнь россиян внес коронавирус. Индексация пенсий С 1 апреля у россиян вырастут пенсии.
Общество
В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса
По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек, из больниц выписаны 109,9 тыс. пациентов.
Здоровье
В Минздраве России назвали лекарства для лечения коронавируса
Ранее Всемирная организация здравоохранения распространила рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении коронавируса.
Здоровье
Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса
Представители некоммерческой организации здравоохранения Banner Health сообщили, что при заражении коронавирусом недопустимо принимать хлорохин.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом
Все проверочные мероприятия в ВС РФ, нацеленные на повышение готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, будут проведены только на полигонах Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении Минобороны России.
Общество
В АТОР оценили убытки российского туризма
Убытки российских туроператоров могут достигнуть 37 млрд. рублей из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Футбол
«Челси» намерен купить защитника «Аякса»
По имеющимся данным, лондонцы намерены отказаться от защитника «Лестера» Бена Чилуэлла и переключиться на 27-летнего Тальяфико, трансфер которого обойдётся столичному клубу куда дешевле.
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ЦБ РФ существенно понизил официальные курсы доллара и евро
Банк России понизил с 25 марта официальный курс доллара США сразу на 2,03 рубля до 78,8493 рубля.
Общество
В России предложили сажать на семь лет за нарушение карантина
В России предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина и сажать сроком до семи лет, если оно привело к гибели людей.
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Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную девочку
Новорожденная девочка была похищена из роддома в Йошкар-Оле.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
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В продажу поступили первые внедорожники УАЗ "Патриот" серии Antarctic Edition. Об этом сообщается на сайте изготовителя.
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ЦСКА рассчитался за Головина парой сеток и мешком мячей
Экс-руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, как перешел в команду Александр Головин, выступающий в данный момент в «Монако», передает «Р-Споpт».
Футбол
Представители Кокорина пытаются выйти на испанский рынок
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.