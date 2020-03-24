«Аэрофлот» на прошедших выходных заметно снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, следует из информации на сайте национального перевозчика.

с чего всё началось

Российская авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на полеты по России в два раза. При этом вылет нужно запланировать на весну – на март, апрель или май, пишут «Ведомости».

«Аэрофлот» снизил цены на полеты по России в два раза

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