Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Аэрофлот» снизил тарифы на международные перелеты

Более дешевыми станут и некоторые билеты в эконом-классе. Данная мера была предпринята для поддержания доступности авиаперелетов и распространяется не только на рейсы «Аэрофлота», но и на тарифы дочерних компаний, «России» и «Авроры».
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