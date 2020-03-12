Общество
Новые Известия«Аэрофлот» снизил цены билетов на все международные рейсы
Ранее на фоне распространения коронавируса "Аэрофлот" отменил ряд рейсов сразу по нескольким международным направлениям. С 13 марта Россия ограничивает полеты в Италию, Германию, Испанию и Францию до конца апреля. До этого полеты были приостановлены в Китай, Иран и Южную Корею.
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Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Баскетбол
У Донована Митчелла из «Юты» обнаружен коронавирус
Звездный защитник «Юты» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Общество
Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус
Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
Шоу-бизнес
Айза дала Гуфу еще один шанс ради сына
Поклонники Гуфа тут же поблагодарили звезду за то, что дала артисту второй шанс на общение с сыном, которого тот обожает.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Политика
Глава Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по состоянию здоровья
Глава города Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта.
Общество
Россия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Здоровье
В Петербурге у 129 горожан подозревают коронавирус
Почти полторы тысячи человек в Петербурге находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса.
Политика
Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России
Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
Футбол
Ответный матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом» официально отменен
Ранее сообщалось, что во вторник УЕФА может объявить о приостановлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.