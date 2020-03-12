Ранее на фоне распространения коронавируса "Аэрофлот" отменил ряд рейсов сразу по нескольким международным направлениям. С 13 марта Россия ограничивает полеты в Италию, Германию, Испанию и Францию до конца апреля. До этого полеты были приостановлены в Китай, Иран и Южную Корею.

«Аэрофлот» снизил цены билетов на все международные рейсы

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Общество В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом "За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.

Происшествия В коронавирусной больнице в Москве умер пациент Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.

Футбол УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.

Общество В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Шоу-бизнес Айза дала Гуфу еще один шанс ради сына Поклонники Гуфа тут же поблагодарили звезду за то, что дала артисту второй шанс на общение с сыном, которого тот обожает.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Общество Россия закроет въезд гражданам Италии Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.

Политика Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.