Общество

Новые ИзвестияНовые Известия«Аэрофлот» снизил цены билетов на все международные рейсы

Ранее на фоне распространения коронавируса "Аэрофлот" отменил ряд рейсов сразу по нескольким международным направлениям. С 13 марта Россия ограничивает полеты в Италию, Германию, Испанию и Францию до конца апреля. До этого полеты были приостановлены в Китай, Иран и Южную Корею.
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«Аэрофлот» снизил цены на заграничные рейсы

Российская газета10:19

«Аэрофлот» объявил о снижении цен на билеты

Ведомости08:04

«Аэрофлот» снижает тарифы в экономклассе на всех международных рейсах

Эхо Москвы08:30

«Аэрофлот» объявил о снижении стоимости билетов за границу

РБК08:06

«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Вести.Ru08:37

«Аэрофлот» снизил стоимость международных авиабилетов в среднем на 10%

ТАСС07:58

«Аэрофлот» снизил тарифы в эконом-классе на всех международных рейсах

Интерфакс08:06
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
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Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
ТАСС 12:48
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UFC может отменить бой Хабиба и Фергюсона из-за коронавируса

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В коронавирусной больнице в Москве умер пациент

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
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ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 10:42
Футбол

УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу

Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
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Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:02
Баскетбол

У Донована Митчелла из «Юты» обнаружен коронавирус

Звездный защитник «Юты» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Sports.ru 10:56
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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Общество

Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус

Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
РБК 12:16
Игры

Игра Blade Runner 1997 года выйдет в обновлённой версии

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Айза дала Гуфу еще один шанс ради сына

Поклонники Гуфа тут же поблагодарили звезду за то, что дала артисту второй шанс на общение с сыном, которого тот обожает.
StarHit.ru вчера в 15:30
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Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera 06:22
Футбол

Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

РИА Новости 11:55
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 10 марта в 14:00
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
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Глава Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по состоянию здоровья

Глава города Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
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В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест

Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы.
Вести.Ru 12:27
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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Автоспорт

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта.
Российская газета 08:51
Общество

Россия закроет въезд гражданам Италии

Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Lenta.ru 12:27
Здоровье

В Петербурге у 129 горожан подозревают коронавирус

Почти полторы тысячи человек в Петербурге находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса.
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Политика

Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России

Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
Газета.Ru 12:31
Футбол

Ответный матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом» официально отменен

Ранее сообщалось, что во вторник УЕФА может объявить о приостановлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.
ODDS.ru 12:13
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