Общество

Вести.RuВести.Ru«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%. Ранее сообщалось о повышении цены на авиабилеты российских авиакомпаний за рубеж с 12 марта на 10% из-за ослабления рубля к доллару и евро.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

«Аэрофлот» снизил цены на заграничные рейсы

Российская газета10:19

«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Вести.Ru08:37

«Аэрофлот» объявил о снижении цен на билеты

Ведомости08:04

«Аэрофлот» объявил о снижении стоимости билетов за границу

РБК08:06

«Аэрофлот» снижает тарифы в экономклассе на всех международных рейсах

Эхо Москвы08:30

«Аэрофлот» снизил стоимость международных авиабилетов в среднем на 10%

ТАСС07:58

«Аэрофлот» снизил тарифы в эконом-классе на всех международных рейсах

Интерфакс08:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $33 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 8,44% — до $32,77 за баррель.
RT на русском 09:54
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Общество

В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы

Столичные власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве, рассказал мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.
РБК 11:16
Киберспорт

Разработчики Valorant хотят добавить в игру новые режимы после релиза

Ромлески уточнил, что до релиза Valorant разработчики будут сфокусированы именно на этом режиме, но после выхода игры у них будет больше свободы для экспериментов.
CyberSport.ru 10 марта в 04:46
Происшествия

В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 10:22
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Экономика

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:40
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
РБК 09:17
Общество

В России продажи туров за рубеж упали на 60%

В России продажи туров за рубеж из-за пандемии коронавируса только в последние дни упали на 60 процентов.
Общественное телевидение России 10:27
Финансы

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
Lenta.ru 05:03
Общество

«Победа» может организовать вывозные рейсы для пассажиров из стран ЕС

Авиакомпания «Победа» может организовать вывозные рейсы для пассажиров, которых необходимо вернуть домой из Германии и Испании, заявил официальный представитель авиакомпании 12 марта, сообщает ТАСС.
Красная весна 07:43
Политика

Песков оценил вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса

Власти России пока не рассматривают возможность отмены парада Победы из-за угрозы распространения коронавируса.
News.ru 04:30
Кино

Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове»

Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова».
Inc-news.ru вчера в 06:24
Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга

В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.
Афиша Daily 08:09
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru 10:17
Политика

Не нефть и газ: Володин назвал главное преимущество России

Нападки на Терешкову Володин назвал атаками на страну. Инициированная ею поправка делает страну сильнее, уверен законодатель.
Дни.ру 08:24
Футбол

17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Газета.Ru 10:06
Армия и оружие

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Piter.tv 09:15
Баскетбол

У ещё одного баскетболиста «Юты» диагностирован коронавирус

Участник Матча звёзд — 2020 защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 11:00
Энергетика

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru вчера в 16:31
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Здоровье

Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

Всего в стране выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — один россиянин.
Газета.Ru 10:25
Шоу-бизнес

Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца

Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
РИА Новости 04:17
Авто

Lada Vesta обзавелась новой опцией

Флагман АвтоВАЗа в топовых версиях получил новые сиденья с отделкой из кожи и алькантары.
Авторамблер 03:38
Экономика

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:02
Транспорт

Госдума проголосовала за реформу ОСАГО

Таков основной принцип законопроекта, который прошел в Госдуме первое чтение.
Российская газета 09:15
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное