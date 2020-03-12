Общество
Вести.Ru«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%. Ранее сообщалось о повышении цены на авиабилеты российских авиакомпаний за рубеж с 12 марта на 10% из-за ослабления рубля к доллару и евро.
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Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $33 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 8,44% — до $32,77 за баррель.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы
Столичные власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве, рассказал мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.
Киберспорт
Разработчики Valorant хотят добавить в игру новые режимы после релиза
Ромлески уточнил, что до релиза Valorant разработчики будут сфокусированы именно на этом режиме, но после выхода игры у них будет больше свободы для экспериментов.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Общество
В России продажи туров за рубеж упали на 60%
В России продажи туров за рубеж из-за пандемии коронавируса только в последние дни упали на 60 процентов.
Финансы
Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке
Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
Общество
«Победа» может организовать вывозные рейсы для пассажиров из стран ЕС
Авиакомпания «Победа» может организовать вывозные рейсы для пассажиров, которых необходимо вернуть домой из Германии и Испании, заявил официальный представитель авиакомпании 12 марта, сообщает ТАСС.
Политика
Песков оценил вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса
Власти России пока не рассматривают возможность отмены парада Победы из-за угрозы распространения коронавируса.
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове»
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова».
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга
В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Политика
Не нефть и газ: Володин назвал главное преимущество России
Нападки на Терешкову Володин назвал атаками на страну. Инициированная ею поправка делает страну сильнее, уверен законодатель.
Футбол
17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Баскетбол
У ещё одного баскетболиста «Юты» диагностирован коронавирус
Участник Матча звёзд — 2020 защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Здоровье
Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ
Всего в стране выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — один россиянин.
Шоу-бизнес
Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца
Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
Авто
Lada Vesta обзавелась новой опцией
Флагман АвтоВАЗа в топовых версиях получил новые сиденья с отделкой из кожи и алькантары.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Транспорт
Госдума проголосовала за реформу ОСАГО
Таков основной принцип законопроекта, который прошел в Госдуме первое чтение.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.