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Экономика Фондовые индексы США упали в среду Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду опустился на 1464,94 пункта (5,86%) и составил 23553,22 пункта.

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Происшествия В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.

Культура CinemaCon отменили из-за коронавируса Национальная ассоциация кинотеатров приняла решение об отмене выставки CinemaCon из-за пандемии коронавируса.