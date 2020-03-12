Общество

Вести.RuВести.Ru«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%. Ранее сообщалось о повышении цены на авиабилеты российских авиакомпаний за рубеж с 12 марта на 10% из-за ослабления рубля к доллару и евро.
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«Аэрофлот» снизил тарифы на всех международных рейсах

НТВ09:00

«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Вести.Ru08:37

«Аэрофлот» объявил о снижении стоимости билетов за границу

РБК08:06

«Аэрофлот» снижает тарифы в экономклассе на всех международных рейсах

Эхо Москвы08:30

«Аэрофлот» объявил о снижении цен на билеты

Ведомости08:04

«Аэрофлот» снизил стоимость международных авиабилетов в среднем на 10%

ТАСС07:58

«Аэрофлот» снизил тарифы в эконом-классе на всех международных рейсах

Интерфакс08:06
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