Коронавирус
РБК«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов
Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Кино
Маттео Гарроне оживил «Пиноккио»
Общество
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Шоу-бизнес
Волочкова оскорбила журналистку за вопрос о вечеринке с сухим льдом
Балерина Анастасия Волочкова оскорбила корреспондента радиостанции "Говорит Москва" после вопроса о вечеринке с сухим льдом.
Происшествия
В Москве на улице обстреляли девушек
Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Армия и оружие
США оценили обнаружение российскими ВКС американского лагеря в Арктике
Американская пресса дала оценку действиям российских ВКС, которые нашли лагерь ВС США в Арктике.
Происшествия
Найдено тело 12-летнего Артура Шмыглева
В Самойловском районе обнаружили тело 12-летнего Артура Шмыглева. Подросток, проживавший в селе Песчанка, пропал 21 ноября прошлого года.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Политика
Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Гаджеты
Включенный Meizu 17 показали на первых «живых» фото
Происшествия
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
Общество
Митингующие в Дербенте сломали ворота древнейшей мечети России
Жители Дербента в ходе несанкционированного митинга сломали ворота старейшей в России Джума-мечети, сообщили в администрации города.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Финансы
Пенсии увеличат. Мишустин принял волевое решение
На днях как раз депутаты Госдумы приняли поправки в бюджет ПФР на 2020–2022 годы.
Общество
В Псковской области для защиты от COVID-19 досрочно начнутся каникулы
Весенние каникулы в школах начнутся досрочно - с 16 марта (обычно это последняя неделя марта).
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Технологии
Apple запретила в App Store игры про коронавирус
Apple разослала разработчикам сообщение, что в компании принимают ограничительные меры для пропуска приложений, которые связаны в коронавирусом.
Авто
АвтоВАЗ отзывает 12 тысяч автомобилей
Политика
Госдеп вызвал посла Китая после обвинений в завозе коронавируса
Госдеп США вызвал посла Китая Цуй Тянькая после того, как накануне официальный представитель китайского МИДа заявил о возможном завозе коронавируса в Ухань американскими военными, передает Fox News ссылкой на источник в Госдепе.
Происшествия
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Общество
В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус
В Подмосковье выявили коронавирус у гражданина Венесуэлы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в инстаграме.
Единоборства
Глава UFC намекнул на возможность отмены боя Хабиба и Фергюсона
Общество
Режим повышенной готовности введён в Пензенской области
Власти Пензенской области ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Он начнёт действовать с 16 марта.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.