Коронавирус

РБКРБК«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
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«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

РИА Новости12:16

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов

РБК12:55

«Аэрофлот» с понедельника будет летать только в европейские столицы

Эхо Москвывчера в 05:30

«Аэрофлот» приостановит полеты еще в 16 городов

ТАСС12:29

Российские авиакомпании ограничивают полеты в Европу

Коммерсантъвчера в 06:25

«Аэрофлот» отменил рейсы в столицы восьми европейских стран

Ведомости12:50

«Аэрофлот» вносит изменения в полетную программу из Москвы в Европу

Molnet.ruвчера в 05:17
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Кино

Маттео Гарроне оживил «Пиноккио»

Независимая газета 11:33
Общество

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Интерфакс 12:59
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
Инфорос 13 марта в 06:25
Шоу-бизнес

Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Вокруг ТВ 13 марта в 09:09
Шоу-бизнес

Волочкова оскорбила журналистку за вопрос о вечеринке с сухим льдом

Балерина Анастасия Волочкова оскорбила корреспондента радиостанции "Говорит Москва" после вопроса о вечеринке с сухим льдом.
РИА Новости 09:05
Происшествия

В Москве на улице обстреляли девушек

Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Вести.Ru 13:50
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия 07:21
Армия и оружие

США оценили обнаружение российскими ВКС американского лагеря в Арктике

Американская пресса дала оценку действиям российских ВКС, которые нашли лагерь ВС США в Арктике.
Народные новости 13 марта в 16:50
Происшествия

Найдено тело 12-летнего Артура Шмыглева

В Самойловском районе обнаружили тело 12-летнего Артура Шмыглева. Подросток, проживавший в селе Песчанка, пропал 21 ноября прошлого года.
Версия-Саратов вчера в 11:25
Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Известия 11:59
Политика

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
РИА Новости 10:58
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Гаджеты

Включенный Meizu 17 показали на первых «живых» фото

Актуальные Новости 08:38
Происшествия

На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян

На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
RT на русском 13 марта в 15:50
Общество

Митингующие в Дербенте сломали ворота древнейшей мечети России

Жители Дербента в ходе несанкционированного митинга сломали ворота старейшей в России Джума-мечети, сообщили в администрации города.
Московский Комсомолец 10:17
Армия и оружие

Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе

Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
РБК 06:16
Финансы

Пенсии увеличат. Мишустин принял волевое решение

На днях как раз депутаты Госдумы приняли поправки в бюджет ПФР на 2020–2022 годы.
Primpress.ru вчера в 13:30
Общество

В Псковской области для защиты от COVID-19 досрочно начнутся каникулы

Весенние каникулы в школах начнутся досрочно - с 16 марта (обычно это последняя неделя марта).
Российская газета 13:34
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Piter.tv 08:34
Общество

Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами

Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Известия 11:32
Технологии

Apple запретила в App Store игры про коронавирус

Apple разослала разработчикам сообщение, что в компании принимают ограничительные меры для пропуска приложений, которые связаны в коронавирусом.
The GEEK 13:43
Авто

АвтоВАЗ отзывает 12 тысяч автомобилей

Самарская газета 13 марта в 02:37
Политика

Госдеп вызвал посла Китая после обвинений в завозе коронавируса

Госдеп США вызвал посла Китая Цуй Тянькая после того, как накануне официальный представитель китайского МИДа заявил о возможном завозе коронавируса в Ухань американскими военными, передает Fox News ссылкой на источник в Госдепе.
Rambler News Service 13 марта в 13:43
Происшествия

Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ вчера в 11:40
Общество

В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус

В Подмосковье выявили коронавирус у гражданина Венесуэлы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в инстаграме.
РИА Новости 12:45
Единоборства

Глава UFC намекнул на возможность отмены боя Хабиба и Фергюсона

Лезги газет 12 марта в 17:15
Общество

Режим повышенной готовности введён в Пензенской области

Власти Пензенской области ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Он начнёт действовать с 16 марта.
News.ru 08:07
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
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