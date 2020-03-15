Коронавирус

Телеканал 360°Телеканал 360°«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 городов

«Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает авиасообщение с 13 европейскими городами. В их числе Франкфурт, Барселона, Прага и Осло. Кроме городов Евросоюза в стоп-лист вошли города Узбекистана.
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«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

РИА Новостивчера в 12:16

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов

РБКвчера в 12:55

«Аэрофлот» с понедельника будет летать только в европейские столицы

Эхо Москвы14 марта в 05:30

«Аэрофлот» приостановит полеты еще в 16 городов

ТАССвчера в 12:29

Главные события недели

Компаниявчера в 07:27

Российские авиакомпании ограничивают полеты в Европу

Коммерсантъ14 марта в 06:25

«Аэрофлот» отменил рейсы в столицы восьми европейских стран

Ведомостивчера в 12:50
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:48, Ашберн
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность в Италии от коронавируса

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила риск смертельного исхода при заражении коронавирусом возрастным фактором.
Live24 вчера в 05:05
Технологии

Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса

Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Piter.tv вчера в 15:45
Общество

В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Спорт71 14 марта в 12:34
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 13:00
Армия и оружие

США попросили Россию продать им защитные маски

На просьбу США Россия ответила логично и лаконично в трех словах "Продать не можем".
Народные новости 00:37
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета вчера в 10:45
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика

Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:41
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Европой

Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.
Эхо Москвы 13 марта в 15:00
Политика

Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы вчера в 22:04
Политика

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Газета.Ru вчера в 15:20
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Здоровье

Скорая против неотложки: разберетесь, кому и когда звонить?

Если все-таки непонятно, кого вызывать — неотложку или скорую, можно позвонить по телефону 103 и получить консультацию врача, который решит, отправить к вам скорую или переключить вас на неотложку.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Экономика

Россия не видит пыток в домашнем насилии

Заявительницы подчеркивают, что домашнее насилие в их отношении необходимо квалифицировать как пытки.
Коммерсантъ вчера в 16:05
Здоровье

В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
РБК 14 марта в 05:04
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

РБК вчера в 21:52
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Футбол

«Ротор» обыграл «Шинник» и вышел в лидеры первенства ФНЛ

РБК вчера в 10:13
Происшествия

Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
ТАСС вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Николай Трубач два года назад переболел коронавирусной пневмонией

Телепрограмма вчера в 12:34
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости 14 марта в 07:37
Футбол

Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram

Мойка78 вчера в 20:44
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Газета.Ru вчера в 13:47
Энергетика

Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США

Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Lenta.ru 14 марта в 15:07
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Транспорт

РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Ведомости вчера в 04:43
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» и поднялся на второе место РПЛ

«Локомотив» набрал 41 очко и поднялся на второе место турнирной таблицы РПЛ. «Ростов» занимает четвертую строчку, имея в активе 38 баллов.
Metaratings вчера в 13:55
Футбол

Три футболиста «Валенсии» заразились коронавирусом

Пресс-служба «Валенсии» сообщила, что пятеро сотрудников клуба, в том числе три футболиста, сдали положительный тест на заболевание.
RT на русском вчера в 16:21
Происшествия

На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян

РИА Новости 13 марта в 10:07
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