«Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает авиасообщение с 13 европейскими городами. В их числе Франкфурт, Барселона, Прага и Осло. Кроме городов Евросоюза в стоп-лист вошли города Узбекистана.

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 городов

Общество В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.

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