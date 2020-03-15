Коронавирус
Телеканал 360°«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 городов
«Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает авиасообщение с 13 европейскими городами. В их числе Франкфурт, Барселона, Прага и Осло. Кроме городов Евросоюза в стоп-лист вошли города Узбекистана.
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Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность в Италии от коронавируса
Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила риск смертельного исхода при заражении коронавирусом возрастным фактором.
Технологии
Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса
Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Общество
В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Армия и оружие
США попросили Россию продать им защитные маски
На просьбу США Россия ответила логично и лаконично в трех словах "Продать не можем".
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Политика
Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой
Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.
Политика
Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Здоровье
Скорая против неотложки: разберетесь, кому и когда звонить?
Если все-таки непонятно, кого вызывать — неотложку или скорую, можно позвонить по телефону 103 и получить консультацию врача, который решит, отправить к вам скорую или переключить вас на неотложку.
Экономика
Россия не видит пыток в домашнем насилии
Заявительницы подчеркивают, что домашнее насилие в их отношении необходимо квалифицировать как пытки.
Здоровье
В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Футбол
«Ротор» обыграл «Шинник» и вышел в лидеры первенства ФНЛ
Происшествия
Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре
Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
Шоу-бизнес
Николай Трубач два года назад переболел коронавирусной пневмонией
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Футбол
Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Энергетика
Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Транспорт
РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию
«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» и поднялся на второе место РПЛ
«Локомотив» набрал 41 очко и поднялся на второе место турнирной таблицы РПЛ. «Ростов» занимает четвертую строчку, имея в активе 38 баллов.
Футбол
Три футболиста «Валенсии» заразились коронавирусом
Пресс-служба «Валенсии» сообщила, что пятеро сотрудников клуба, в том числе три футболиста, сдали положительный тест на заболевание.
Происшествия