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Коммерсантъ

«Аэрофлот» в 2020 году получил более 123 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО по итогам 2020 года превысил 123 млрд руб. против чистой прибыли в 13,5 млрд руб. годом ранее, следует из финансовой отчетности. Выручка авиакомпании снизилась на 55,4%, до 302 млрд руб. Общий долг группы за год увеличился на 31,1%, до 751,9 млрд руб.В источнике
Накануне.Ru
Общественная служба новостей
Русская Планета
Expert.ru
ПРАЙМ
Avia.pro
Sostav.ru
РБК
ИА Красная Весна
С чего всё началось
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО по итогам 2020 года превысил 123 млрд руб. против чистой прибыли в 13,5 млрд руб. годом ранее, следует из финансовой отчетности
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Подробнее о событии

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