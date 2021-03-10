Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО по итогам 2020 года превысил 123 млрд руб. против чистой прибыли в 13,5 млрд руб. годом ранее, следует из финансовой отчетности. Выручка авиакомпании снизилась на 55,4%, до 302 млрд руб. Общий долг группы за год увеличился на 31,1%, до 751,9 млрд руб.

С чего всё началось Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО по итогам 2020 года превысил 123 млрд руб. против чистой прибыли в 13,5 млрд руб. годом ранее, следует из финансовой отчетности Коммерсантъ вчера в 13:08